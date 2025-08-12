Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô lao vào đám đông đứng xem văn nghệ ở Lào Cai, bé 8 tuổi tử vong, nhiều người bị thương

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/8. Thời điểm trên, địa phương đang tổ chức chương trình văn nghệ mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã.

z6897830020797-28276e923c635914229ccac02fc66dbd.jpg
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.
﻿Ảnh: Người dân cung cấp

Khi ông L. V. M. lái ô tô rẽ vào sân nhà văn hóa, xe bất ngờ lao vào nhiều người dân đang có mặt tại đây.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới Trung tâm y tế huyện Văn Yên cũ để điều trị.

z6897830014130-e59b208bddd57e084620db7b0666f540.jpg
Tài xế L. V. M làm việc tại trụ sở công an. Hình ảnh cho thấy CSGT đã sử dụng máy đo nồng độ cồn.

Theo ông Lương Văn Thu, UBND xã Phong Dụ Thượng đã cử lãnh đạo đi cùng để hỗ trợ, thăm hỏi. Nạn nhân tử vong đang chờ cơ quan chức năng khám nghiệm.

Tài xế L. V. M. đã được đưa về trụ sở Công an xã để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Anh
#Lào Cai #tai nạn giao thông #đám đông #bé 8 tuổi #xe ô tô #điều tra tai nạn #văn hóa địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục