Phó Bí thư xã lao xe biển xanh vào đám đông xem văn nghệ khiến 11 người thương vong

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ Phó bí thư xã lái xe tông chết người, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời ban hành công điện hỏa tốc chấn chỉnh việc sử dụng rượu bia trong đội ngũ cán bộ, công chức.

UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tỉnh ủy Lào Cai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 11/8 tại xã Phong Dụ Thượng.

Ông Lò Văn Mạnh làm việc với cơ quan công an

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, điều khiển ô tô Toyota Fortuner biển xanh 21C-19xx từ nhà hàng đến dự chương trình văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng.

Khi rẽ vào sân, xe đã lao vào nhiều người, khiến cháu Phan Duy Khánh (8 tuổi) tử vong và 10 người bị thương. Ba nạn nhân bị đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Mạnh có nồng độ cồn 0,286 mg/lít khí thở và không làm chủ được tay lái. Nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; công khai kết quả xử lý.

Tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu hỗ trợ tối đa các nạn nhân, hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và giúp gia đình lo hậu sự cho cháu bé tử vong.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu toàn bộ cơ quan, ban ngành, địa phương quán triệt nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.