Phó Thủ tướng yêu cầu thống kê chính xác tình hình cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thống kê chính xác tình hình đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của ngành giáo dục, trong đó đáng chú ý là vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức giáo dục tại cấp xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Ảnh: VGP.



Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn đảm bảo đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, để đồng bộ hóa các quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền phân cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được kịp thời, hiệu quả; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế để hỗ trợ địa phương thực hiện mô hình; tổng hợp tình hình, thống kê số liệu và đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực. Thống kê chính xác tình hình đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã. Đánh giá sát tình hình, tìm hiểu rõ các khó khăn thực tế để giải quyết, xử lý khó khăn theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện bảo đảm hệ thống thông suốt, liên thông, đồng bộ.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tiếp tục tổng hợp chung, ghi nhận các thông tin, phản ánh trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực để đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý đảm bảo bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị; trong đó xử lý nhiệm vụ có liên quan việc cụ thể hóa nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.

UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.