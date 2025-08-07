Thiếu cán bộ giáo dục ở cấp xã/phường: Cần biệt phái, luân chuyển để 'vá lỗ hổng' quản lí

TP - Việc thiếu cán bộ phụ trách giáo dục có chuyên môn đang tạo ra khoảng trống trong công tác điều hành ở cơ sở. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất giải pháp tăng cường tập huấn, biệt phái cán bộ từ tỉnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quản lí giáo dục từ xa.

Sau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xuất hiện thiếu cán bộ có chuyên môn giáo dục phụ trách lĩnh vực giáo dục. Theo bà, thực trạng này tác động như thế nào tới chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến THCS?

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, thực tế thiếu cán bộ phụ trách giáo dục có chuyên môn ở cấp xã/phường sẽ ảnh hưởng nhất định tới chất lượng quản lí và chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến THCS.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: NHƯ Ý

Ở cấp cơ sở, cán bộ phụ trách giáo dục chính là “cầu nối” giữa chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục. Khi cán bộ không có chuyên môn, việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác giáo dục sẽ thiếu chiều sâu, khó phát hiện và xử lí kịp thời những vấn đề phát sinh như quá tải lớp học, chất lượng chăm sóc trẻ mầm non, hay việc đảm bảo chuẩn đội ngũ giáo viên... Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục. Điều này có thể dẫn đến khoảng trống trong quản lí, khiến các cơ sở giáo dục hoạt động khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học nói riêng, đến sự phát triển chung của địa phương.

Theo bà đâu là giải pháp để khắc phục bất cập này?

Tỉ lệ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã/phường có chuyên môn thấp như hiện nay rõ ràng là một vấn đề đáng lo ngại. Việc thiếu nền tảng chuyên môn khiến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc nắm bắt các tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên và trường học, gặp nhiều hạn chế. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới việc tham mưu chính sách ở địa phương, mà còn làm giảm hiệu quả của các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng nông thôn và miền núi - nơi sự phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương rất quan trọng.

Để khắc phục tình trạng này, theo tôi, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp. Trước mắt, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ phụ trách giáo dục ở cấp xã/phường, tập trung vào các kĩ năng giám sát, quản lí cơ sở giáo dục và nắm bắt các quy định chuyên môn cơ bản. Để khắc phục ngay tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn cấp cơ sở, có thể tính đến giải pháp trước mắt là luân chuyển tạm thời hoặc cử công chức biệt phái từ cấp tỉnh về cấp cơ sở để hỗ trợ ban đầu.

Về lâu dài, nên xây dựng cơ chế bố trí hoặc luân chuyển cán bộ có chuyên môn giáo dục về cơ sở, nhất là ở những địa bàn có nhiều trường học. Song song, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập kênh hỗ trợ chuyên môn để kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở, giảm thiểu rủi ro từ hạn chế chuyên môn.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp này sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn ở cơ sở, bảo đảm cho việc quản lí giáo dục.

Xin cảm ơn bà!