Giáo dục

Google News

Vụ phụ huynh cho con nghỉ học ở Lào Cai: Không di dời học sinh sang địa điểm khác

Thành Đạt
TPO - Theo lãnh đạo xã Bản Hồ (tỉnh Lào Cai), việc sáp nhập trường học trên địa bàn chỉ thực hiện về tổ chức và bộ máy quản lý; không xóa điểm trường, không di dời học sinh sang địa điểm học khác, không làm xáo trộn việc học tập và sinh hoạt của các em. Sau khi được trao đổi, giải thích cụ thể, phụ huynh Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên đã đồng thuận cho con em đi học trở lại.

Sáng 23/12, ông Đinh Văn Huân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên (xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết, sau buổi làm việc giữa chính quyền địa phương, nhà trường và đại diện phụ huynh, học sinh của trường đã quay trở lại lớp học bình thường.

“Phụ huynh lo lắng việc các con phải di chuyển sang điểm học khác, xa nhà. Khi được giải thích rõ rằng việc sáp nhập chỉ liên quan đến tổ chức quản lý, học sinh vẫn học tại điểm trường cũ, phụ huynh đã yên tâm. Sáng nay, việc học tập diễn ra ổn định”, ông Huân chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Bản Hồ cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường đã tổ chức họp, trao đổi trực tiếp với phụ huynh về chủ trương sáp nhập các trường học trên địa bàn.

19932.jpg
Khuôn viên trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc chiều 22/12, có gần 30 phụ huynh đại diện cho các lớp học tham dự, bày tỏ mong muốn Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên tiếp tục được duy trì tại thôn Hoàng Liên như hiện nay. Theo phụ huynh, việc giữ nguyên điểm trường sẽ tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện địa hình miền núi, đường đi lại còn nhiều khó khăn.

Trước ý kiến của phụ huynh, lãnh đạo xã Bản Hồ đã thông tin rõ về chủ trương, định hướng của cấp trên. Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục được thực hiện theo chủ trương chung của Trung ương và của tỉnh, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện xã Bản Hồ đang xây dựng phương án sáp nhập các trường theo đúng quy định.

Đối với Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ và Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên, UBND xã dự kiến đề xuất sáp nhập do quy mô lớp học và số lượng học sinh không lớn, nhằm giảm đầu mối quản lý. Tuy nhiên, lãnh đạo xã khẳng định, việc sáp nhập chỉ thực hiện về tổ chức và bộ máy quản lý; không xóa điểm trường, không di dời học sinh sang địa điểm khác, không làm ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

﻿image.jpg
image-1.jpg
Chính quyền địa phương, nhà trường họp trao đổi với phụ huynh về chủ trương sáp nhập. Ảnh: Tô Dung - Đỗ Tuấn Linh.

Ông Phạm Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ nhấn mạnh, dù sáp nhập trường thì “trường ở đâu vẫn ở đó, lớp ở đâu vẫn ở đó, học sinh ở đâu cũng học ở đó”, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và học sinh.

Những thông từ lãnh đạo địa phương đã giúp phụ huynh hiểu đúng bản chất của chủ trương, xóa bỏ những hiểu lầm trước đó. Phụ huynh bày tỏ sự đồng tình, yên tâm khi biết điểm trường Hoàng Liên tiếp tục được giữ nguyên, con em được học tập gần nhà.

Thành Đạt
#Sáp nhập trường học tại Lào Cai #Giải thích và đồng thuận của phụ huynh #Chủ trương tổ chức quản lý giáo dục #Bảo vệ quyền lợi học sinh #Ảnh hưởng địa hình miền núi đến học tập #Chính sách tinh gọn bộ máy giáo dục #Giữ nguyên điểm trường và sinh hoạt học sinh #Hợp tác chính quyền và nhà trường trong giáo dục #Trường vùng khó và cộng đồng dân tộc

