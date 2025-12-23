Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bế giảng Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2025: Tiếp nối sứ mệnh kết nối Việt – Hàn

P.V

Tối ngày 22/12/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) đã phối hợp cùng Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Hàn Quốc long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam năm 2025.

Đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giảng dạy tiếng Hàn tại khu vực miền Trung, đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau thành công rực rỡ từ khóa đầu tiên năm 2024, chương trình năm nay tiếp tục được triển khai từ tháng 10/2025. Trải qua hơn hai tháng trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế, 25 học viên xuất sắc đã hoàn thành khóa học. Các học viên không chỉ được trang bị phương pháp sư phạm hiện đại mà còn tham gia các buổi tham quan và thực tập giảng dạy trực tiếp, bước đầu làm quen với hoạt động giảng dạy tiếng Hàn phổ thông.

2312dhnna1.jpg
Hơn hai tháng trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế, các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam.

Nhu cầu học tiếng Hàn tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm học 2025-2026, đã có tổng 25 trường, gồm 15 trường THCS và 10 trường THPT triển khai các lớp tiếng Hàn ngoại khoá với 1.799 học sinh đang theo học tiếng Hàn trên địa bàn.

Đúng như chia sẻ của Ông An Hee Chul – Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh: "Các giáo viên tiếng Hàn tương lai không chỉ là người truyền đạt ngôn ngữ, mà còn là những “nhà ngoại giao nhân dân”, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu và kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc."

Lễ bế giảng không chỉ là dịp trao chứng nhận cho 25 học viên mà còn khẳng định cam kết của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của thành phố.

2312dhnna2.jpg
Khoá học giúp các học viên trang bị phương pháp sư phạm hiện đại cùng nhiều kỹ năng khác.

Đại diện cho các học viên, chị Huỳnh Thị Kim Thoa (FPT Korea) chia sẻ: “Mặc dù thời gian không dài, và dù khóa đào tạo đã kết thúc, chúng tôi tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những điều mà chúng tôi được học trong thời gian qua chắc chắn sẽ là hành trang vô cùng quý giá trong tương lai khi đi theo con đường giảng dạy Tiếng Hàn”.

P.V
