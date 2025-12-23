Khánh Hòa: Hơn 130 học sinh đến trường bằng ca nô sau sự cố trôi cầu gỗ Phú Kiểng

TPO - Việc vận chuyển học sinh bằng ca nô sẽ được phường Tây Nha Trang duy trì liên tục từ ngày 23/12 cho đến khi cầu gỗ Phú Kiểng được khắc phục hoàn toàn và đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân qua lại.

Ngày 23/12, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã chính thức vận hành các chuyến ca nô đưa đón miễn phí cho hơn 130 học sinh Trường THCS Cao Thắng qua Sông Cái trong thời gian chờ cầu gỗ Phú Kiểng xây dựng, hoạt động trở lại.

Lịch đưa đón học sinh được tổ chức chặt chẽ để đảm bảo không em nào bị trễ giờ lên lớp. Cụ thể, buổi sáng ca nô đón học sinh tại bến đầu cầu Phú Kiểng lúc 6h để đưa đi học, buổi trưa ca nô trả học sinh tại Nhà văn hóa thôn Phú Nông Bắc từ 10h15 (thứ 2, 3, 4) và 11h (thứ 5, 6). Buổi chiều, ca nô đón học sinh từ 12h45 và trả học sinh lúc 17h.

Các học sinh Trường THCS Cao Thắng đi ca nô đến trường từ sáng 23/12. Ảnh: Thông tin Tây Nha Trang.

Theo đại diện phường Tây Nha Trang, việc vận chuyển học sinh bằng ca nô sẽ được duy trì liên tục từ ngày 23/12 cho đến khi cầu gỗ Phú Kiểng được khắc phục hoàn toàn và đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân qua lại.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy được đặt lên hàng đầu. Các em học sinh được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện, phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển trên sông Cái.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị cuốn trôi nhiều hạng mục trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025. Ảnh: Đ.T.

Kinh phí dự kiến hết khoảng 120 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng sửa bến ca nô. Phường Tây Nha Trang bố trí lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên với 4 người/ngày để trực và hỗ trợ học sinh tại khu vực cầu gỗ.

Phối cảnh cầu Phú Kiểng sắp được xây dựng.

Trước đó, trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025, cầu gỗ Phú Kiểng bị nước cuốn trôi nhiều hạng mục, ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 2.000 hộ dân nằm bên bờ kia bờ sông Cái, thuộc các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2, phường Tây Nha Trang. Người dân các thôn này muốn vào trung tâm phường Tây Nha Trang phải đi đường vòng mất khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa cầu gỗ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.