Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Khánh Hòa: Hơn 130 học sinh đến trường bằng ca nô sau sự cố trôi cầu gỗ Phú Kiểng

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc vận chuyển học sinh bằng ca nô sẽ được phường Tây Nha Trang duy trì liên tục từ ngày 23/12 cho đến khi cầu gỗ Phú Kiểng được khắc phục hoàn toàn và đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân qua lại.

Ngày 23/12, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã chính thức vận hành các chuyến ca nô đưa đón miễn phí cho hơn 130 học sinh Trường THCS Cao Thắng qua Sông Cái trong thời gian chờ cầu gỗ Phú Kiểng xây dựng, hoạt động trở lại.

Lịch đưa đón học sinh được tổ chức chặt chẽ để đảm bảo không em nào bị trễ giờ lên lớp. Cụ thể, buổi sáng ca nô đón học sinh tại bến đầu cầu Phú Kiểng lúc 6h để đưa đi học, buổi trưa ca nô trả học sinh tại Nhà văn hóa thôn Phú Nông Bắc từ 10h15 (thứ 2, 3, 4) và 11h (thứ 5, 6). Buổi chiều, ca nô đón học sinh từ 12h45 và trả học sinh lúc 17h.

di-cano.jpg
Các học sinh Trường THCS Cao Thắng đi ca nô đến trường từ sáng 23/12. Ảnh: Thông tin Tây Nha Trang.

Theo đại diện phường Tây Nha Trang, việc vận chuyển học sinh bằng ca nô sẽ được duy trì liên tục từ ngày 23/12 cho đến khi cầu gỗ Phú Kiểng được khắc phục hoàn toàn và đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân qua lại.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy được đặt lên hàng đầu. Các em học sinh được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện, phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển trên sông Cái.

phu-kieng.jpg
Cầu gỗ Phú Kiểng bị cuốn trôi nhiều hạng mục trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025. Ảnh: Đ.T.

Kinh phí dự kiến hết khoảng 120 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng sửa bến ca nô. Phường Tây Nha Trang bố trí lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên với 4 người/ngày để trực và hỗ trợ học sinh tại khu vực cầu gỗ.

phukieng.jpg
Phối cảnh cầu Phú Kiểng sắp được xây dựng.

Trước đó, trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025, cầu gỗ Phú Kiểng bị nước cuốn trôi nhiều hạng mục, ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 2.000 hộ dân nằm bên bờ kia bờ sông Cái, thuộc các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2, phường Tây Nha Trang. Người dân các thôn này muốn vào trung tâm phường Tây Nha Trang phải đi đường vòng mất khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa cầu gỗ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án cầu Phú Kiểng và giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 271,2m, trong đó cầu chính dài khoảng 200m. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Phú Kiểng dự kiến khoảng 600 tỷ đồng.

Thanh Thanh
#Học sinh #cầu gỗ Phú Kiểng #Khánh Hòa #ca nô #mưa lũ #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục