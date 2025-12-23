Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Xác minh vụ giáo viên tiểu học véo tai học sinh lớp 1 chảy máu ở Phú Quốc

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Thới 1 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã báo cáo UBND đặc khu và Sở GD&ĐT tỉnh, đồng thời trích xuất camera lớp học để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 23/12, Trường Tiểu học An Thới 1 có báo cáo gửi UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

z7355992874827-51e3437530ef54b7920d79f1b0f821ba-6470.jpg
Học sinh lớp 1 bị cô giáo véo chảy máu tai.

Theo báo cáo, chiều 19/12, trong giờ học tại lớp 1/2 do cô T.T.T. làm giáo viên chủ nhiệm, em T.T.K. nhiều lần viết bài chưa đúng yêu cầu. Giáo viên đã đến gần, cầm tay học sinh để hướng dẫn sửa bài nhưng sau đó em K. vẫn tiếp tục viết sai.

Do không kiềm chế được cảm xúc, cô T. đã véo tai học sinh. Thời điểm này, giáo viên không phát hiện việc em K. bị trầy xước, chảy máu sau khi véo tai nên tiếp tục hướng dẫn học sinh đến hết giờ học.

Khi tan trường, phụ huynh phát hiện em K. có vết thương và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau đó, cô T. đến nhà học sinh, trình bày lại sự việc, xin lỗi gia đình và học sinh, đồng thời bôi thuốc cho em K.

Sự việc sau đó được phụ huynh phản ánh với lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1 đã trích xuất dữ liệu camera lớp học, làm việc với giáo viên liên quan để xác minh.

Sau vu việc, phụ huynh có đưa hình ảnh học sinh và thông tin vụ việc lên mạng xã hội, nhưng hiện nội dung này đã được gỡ bỏ.

Trường Tiểu học An Thới 1 khẳng định, những hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự học sinh là điều nhà trường nghiêm cấm. Nhà trường đang tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo đúng mức độ vi phạm của giáo viên.

Nhật Huy
#Phú Quốc #giáo viên #véo tai học sinh #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục