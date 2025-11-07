Vì đâu bạo lực học đường gia tăng, diễn biến phức tạp?

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, với tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng. Ngành giáo dục địa phương liên tục chấn chỉnh, quán triệt cho hơn 2.000 cơ sở giáo dục trên địa bàn song khá băn khoăn trong xử lý vi phạm.

Nguyên nhân do đâu

Sự việc nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn đâm tử vong sau giờ tan học vào trưa 17/10 vừa qua chưa kịp nguôi thì một nam sinh lớp 10 (Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) lại bị bốn bạn học cùng trường hành hung ngay trong lớp học đến nguy kịch và tử vong.

Chỉ trong 2 tuần, những vụ việc đau buồn liên tiếp xảy ra, gióng lên hồi chuông cảnh báo chiều hướng bạo lực học đường gia tăng và diễn biến phức tạp như nhận định của Công an tỉnh này. Cùng với đó là nỗi lo dai dẳng của phụ huynh, nhà trường và các ngành chức năng.

Hai vụ học sinh đánh nhau khiến 2 nam sinh tử vong xảy ra chỉ trong 2 tuần ở Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn thời gian gần đây. Theo cơ quan công an, các vụ việc bạo lực học đường đã xảy ra liên tục, với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản, như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn cá nhân hoặc nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nguyên nhân sâu xa khiến vấn nạn bạo lực học đường chưa được ngăn chặn triệt để là do thiếu sót trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường và gia đình. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và sinh hoạt của con em, chưa chú trọng giáo dục các giá trị đạo đức và kỹ năng sống cần thiết để ứng xử trong xã hội.

Bên cạnh đó, sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lý của học sinh, sinh viên cũng là nguyên nhân đáng kể. Ở giai đoạn phát triển thể chất và tinh thần, các em dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, muốn thể hiện bản thân nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường.

“Vừa rồi Công an tỉnh xử lý rất nhiều trường hợp liên quan đến giới trẻ trong vấn đề bạo lực học đường, thanh niên tham gia đua xe gây tai nạn chết người. Với vụ việc em học sinh bị bạn đánh ở trường bị chết não, dẫn đến tử vong, cháu ấy chết nhưng người thực hiện là các đối tượng tham gia dưới 18 tuổi, rất xót xa khi xử lý”, thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường hành hung, dẫn đến tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an xã, phường thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn học sinh mang vũ khí, hung khí, vật cấm đến trường; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh để xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp.

Hoạt động kiểm tra đã trở thành việc làm thường xuyên trong công tác phối hợp giữa công an địa phương và các trường học, được nhà trường, phụ huynh và dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, vẫn còn những vụ việc đau lòng khi nạn nhân và đối tượng đều là học sinh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất tương lai của các em và để lại nỗi đau cho gia đình, xã hội.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, điều đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận học sinh còn thờ ơ, vô cảm, không can ngăn khi xảy ra xô xát mà thậm chí còn hò reo, cổ vũ, gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt chú ý đến mối quan hệ và sinh hoạt ngoài giờ học.

Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các trường phối hợp tuyên truyền các nội dung.

Phụ huynh và nhà trường cần rà soát, phát hiện và quản lý những học sinh có biểu hiện cá biệt như ham chơi, lười học, bỏ học thường xuyên, nghiện game, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm… để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh phát sinh vấn đề phức tạp.

Đặc biệt, nhà trường cần kiểm soát vật dụng học sinh mang theo, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy và khuyến cáo của cơ quan công an.

Băn khoăn trong xử lý

Liên quan đến các vụ bạo lực học đường khiến 2 học sinh tử vong chỉ trong 2 tuần qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, lâu nay Sở thường xuyên có các văn bản gửi các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội nói chung. Tuy nhiên, vừa qua, xảy ra liên tiếp các vụ việc học sinh đánh nhau, gây hậu quả và sự hoang mang.

Sở này cũng vừa phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị quán triệt toàn ngành, triệu tập 2.000 hiệu trưởng trường tuyến để phổ biến, tuyên truyền cách thức thực hiện ngăn chặn tình trạng này gia tăng”, ông Lựu nói.

An toàn giao thông, bạo lực học đường là các nội dung được chú trọng trong tuyên truyền tại các trường học.

“Nhiều ý kiến cũng băn khoăn về Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT mới ban hành về chế tài xử lý của nhà trường như khiển trách, cảnh cáo, đuổi học như ngày xưa không làm được nữa. Ngành giáo dục cũng vì vậy phải phối hợp chặt chẽ với công an xử lý các quy định của pháp luật. Với các trường hợp nghiêm trọng cần xử lý hình sự, chưa đủ tuổi phải đưa vào trại giáo dưỡng..., cùng các giải pháp răn đe. Không thể để sự việc xảy ra rồi viết kiểm điểm, xin lỗi sẽ không có tác dụng nhiều”, ông Lựu nói.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, sau các vụ việc xảy ra tại các trường, Sở yêu cầu báo cáo cụ thể và đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đồng thời cùng giáo viên chủ nhiệm và đại diện các đoàn thể đến gặp gỡ, động viên gia đình học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận điều tra, nhà trường sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý các vi phạm của học sinh và cá nhân liên quan (nếu có) theo quy định.