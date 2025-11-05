Nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ nước ở Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 có hành vi hành hung, hất bạn học xuống hồ nước ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Tối 5/11, lãnh đạo UBND phường Yên Bái xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, một nam sinh đã hất bạn của mình xuống hồ nước, sau đó rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, chính quyền phường nhận được tin báo từ Công an phường Yên Bái về vụ việc giữa hai học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung. Nhà trường và công an đã có mặt kịp thời, đưa nam sinh bị thương đi cấp cứu.

14892.jpg
Sau khi đánh bạn, nam sinh tiếp tục hất bạn xuống hồ nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, qua báo cáo ban đầu, nam sinh hất bạn xuống hồ có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân trước mắt được xác định do mâu thuẫn, cãi vã, sau đó dẫn tới xô xát. Còn việc có sử dụng hung khí hay không, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh.

Trên mạng xã hội, xuất hiện một số thông tin cho rằng nam sinh có hành vi tấn công bạn bằng hung khí. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định hiện vẫn đang làm rõ, chưa có kết luận cụ thể.

Thành Đạt
