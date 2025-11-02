Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mâu thuẫn khi được bầu làm tổ trưởng, nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh nhập viện

Nhật Huy
TPO - Do mâu thuẫn khi được bầu làm tổ trưởng, một nữ sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Vân Khánh (tỉnh An Giang) bị nhóm bạn đánh phải nhập viện. UBND xã đã chỉ đạo công an chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan điều tra tỉnh để giám định thương tích.

Ngày 2/11, UBND xã Vân Khánh (tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp xử lý vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Vân Khánh bị nhóm bạn đánh thương tích, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

z7181021338535-f2fb50ff00d00604b37bfb28e56623f7-3945.jpg
Hình ảnh nhóm học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh em A. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh, ngày 23/9, em D.T.A. (học sinh lớp 8/2) Trường THCS và THPT Vân Khánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn cùng lớp sau khi được bầu làm tổ trưởng học tập. Một số học sinh trong lớp, trong đó có C.P.T. (lớp trưởng), cho rằng T.A. không xứng đáng, vì hay nói chuyện trong giờ học. Từ đó, giữa hai bên xảy ra tranh cãi trong nhóm Zalo của lớp. Khi T.A. đăng tin nhắn với lời lẽ thiếu kiềm chế, một số bạn khác đã chuyển lại cho nhóm của T. xem, khiến mâu thuẫn càng căng thẳng.

Chiều 22/9, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu hai bên viết tường trình. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, một nhóm gồm 6 học sinh, trong đó có lớp trưởng P.T đã hẹn T.A. nói chuyện sau giờ học.

Khi tan trường, nhóm này kêu T.A. đến khu đất trống gần cổng trường rồi lao vào hành hung, dùng mũ bảo hiểm đánh A., một số bạn đứng quay clip. Sau khi được can ngăn cả nhóm đã rời đi, nhưng trên đường về, nhóm trên tiếp tục đuổi đánh T.A. lần nữa.

Kết quả khám tại Trung tâm Y tế xã U Minh (tỉnh Cà Mau) cho thấy, T.A. bị chấn thương phần mềm vùng đầu, cổ, tai và mắt trái. Sau đó, em được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Gia đình nạn nhân đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tích và xử lý các học sinh tham gia vụ việc.

UBND xã Vân Khánh đã chỉ đạo Công an xã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích.

UBND xã cũng yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Vân Khánh kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, đồng thời công khai kết quả xử lý để ổn định dư luận.

Nhật Huy
