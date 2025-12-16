Bắt kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng bằng chiêu 'vẽ' dự án tiền ảo

TPO - Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 8 người chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo "DRK" và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Ngày 16/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bắt giữ 8 người sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Nghi phạm cầm đầu đường dây là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Huỳnh Đức Vân.

Theo tin ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 người ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều người khác, tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo có tên "DRK".

Nhóm này đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi đưa các nhà đầu tư "vào tròng", nhóm trên đánh sập dự án "DRK", xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, xác định các đường dây trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 người khác. Công an kêu gọi những người có liên quan đến vụ việc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.