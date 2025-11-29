Những thủ đoạn nào khiến hơn 8.000 người sập bẫy đồng tiền ảo TOSI?

tạo lập đồng tiền mã hóa “ảo”, dựng ngân hàng số quốc tế và tự xưng tập đoàn đa quốc gia nhằm lôi kéo hơn 8.000 người tham gia đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Dùng tên miền Nhật Bản để tạo lòng tin

Ngày 29/11, liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo đồng TOSI, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua các mô hình đầu tư tiền điện tử “ảo”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (1985, trú phường Hải Vân, cùng TP Đà Nẵng).

Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 4 đối tượng. Ảnh: N.T

Trong thời gian từ cuối năm 2020 đến nay qua tìm hiểu thông tin trên không gian mạng biết được một chuỗi siêu thị Nhật Bản sẽ ra mắt dự án tiền điện tử nên Duy, Thỏa nảy ra ý tưởng xây dựng dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đa cấp.

Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, Thỏa và Duy mua tên miền tsijp.jp – đuôi tên miền của Nhật Bản. Việc sử dụng tên miền quốc gia .jp nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản nói trên.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Các đối tượng liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành, để lôi kéo người tham gia.

Chiêu trò "lùa gà" để hút tiền rồi xóa dấu vết

Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau để duy trì dòng tiền.

Trong đó, 2 năm đầu các đối tượng triển khai đồng tiền mã hóa TOSI COIN với giới thiệu hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận. Trong 2 năm 2023 và 2023, các đối tượng vận hành TOSI BANK trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế”. Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt các đối tượng tự nhận là "Tập đoàn đầu tư đa quốc gia" TOSI GROWTH HOLDING hoạt động trên tsigh.ai.

Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút, website đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn. Chu kỳ ra mô hình, hút tiền, xóa dấu vết, lập mô hình mới được nhóm đối tượng trên lặp lại để tìm kiếm “con mồi” mới.

Các đối tượng đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng qua các mô hình “ảo”. Riêng tại phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã xác định 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.