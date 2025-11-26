Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng:

Xử lý khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ trên tuyến đường vành đai 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài cùng ảnh hưởng bão số 12 và 13 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vành đai phía tây, đoạn qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ban Quản lý dự án cho biết đã triển khai các biện pháp khẩn cấp hốt dọn đất đá, phân luồng giao thông và báo cáo UBND TP để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (BQL dự án) cho biết, đơn vị đã gửi báo cáo UBND TP Đà Nẵng về tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra dọc tuyến đường vành đai phía tây, đoạn qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Vang).

89261c664df9c1a798e8-5463.jpg
Một điểm sạt lở trên tuyến đường vành đai phía tây TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21/10 đến 20/11 cùng ảnh hưởng của hai cơn bão số 12 và 13 đã gây ra nhiều điểm sạt lở cục bộ tại khu vực. Mái taluy dương tại các vị trí từ Km6+00 đến Km6+400 bị trượt, đất đá chảy xuống mặt đường, làm xô đổ một số rọ đá, ảnh hưởng đến việc đi lại trên tuyến đường này. Đây là đoạn thuộc dự án tuyến đường vành đai phía tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh – giai đoạn 1.

Ngay khi phát hiện sạt lở, BQL dự án đã yêu cầu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: phân luồng, đặt rào chắn, lắp hệ thống biển cảnh báo và kiểm soát lưu thông qua khu vực sạt trượt.

Để khắc phục, Ban quản lý dự án đã tiếp thu ý kiến của UBND xã Hòa Vang về phương án thi công hốt dọn sạt trượt. Cụ thể, đối với đoạn có tường chắn rọ đá (từ Km6 đến Km6+100), nhà thầu sẽ hốt phần đất chảy tràn ra mặt đường đến sát chân rọ đá. Với những đoạn không có tường chắn rọ đá (Km5+300 – Km5+320 và Km6+420 – Km6+450), đất đá sẽ được dọn đến chân mái taluy dương để thông tuyến, tránh làm thu hẹp mặt đường.

ce3a8451d5ce599000df-9084.jpg
Khu vực sạt lở đã được rào chắn đề phòng tai nạn.

Khối lượng đất đá sau khi hốt dọn được vận chuyển đến hai vị trí tập kết theo quy định: khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hòa Khương (nay là xã Hòa Tiến) và bãi đất bên phải mố M1 cầu vượt Quốc lộ 14B.

a134a985f81a74442d0b-4271.jpg
Một điểm rọ đá bị xô ngã, đất đã đổ tràn xuống đường vành đai.

"Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình hốt sạt để đảm bảo đúng khối lượng, đúng nơi tập kết và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường", lãnh đạo BQL dự án nhấn mạnh. Ngoài việc thu dọn đất đá, nhà thầu phải bố trí nhân lực giám sát giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt thời gian thi công.

BQL dự án cũng đề nghị UBND xã Hòa Vang, Công an xã Hòa Vang và UBND xã Hòa Tiến tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động vận chuyển và tập kết đất, ngăn chặn nguy cơ thất thoát tài nguyên, đồng thời bảo đảm công tác thi công đúng tiến độ.

Song song với việc xử lý sạt trượt, BQL đã chỉ đạo đào mở rộng thềm chờ phía sau tường rọ đá đoạn từ Km5+570 đến Km6+410, với bề rộng từ 5–10m. Biện pháp này nhằm tạo thêm không gian chứa đất đá khi mưa lớn, hạn chế nguy cơ đất đá taluy tiếp tục tràn xuống mặt đường.

f823b247e3d86f8636c9-882.jpg
Bùn đất tràn xuống mặt đường tuyến vành đai phía tây qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Vang).
af5d545a05c5899bd0d4-2582.jpg
Taluy dương của tuyến đường bị sạt lở, cây cối đổ xuống đường.
d3aed2bb83240f7a5635-2855.jpg
Rọ đá kiên cố nhưng vẫn bị bùn đất từ núi cao xô ngã.
a308080e5991d5cf8c80-6118.jpg
Tuyến đường vành đai phía tây Đà Nẵng dài 19km, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng liên tiếp xảy ra sạt lở.
eb83e638b7a73bf962b6-9744.jpg
Công tác xử lý dự kiến được triển khai trong tuần này.
bbb24e161f8993d7ca98-9058.jpg
Nhiều vị trí trên núi cao đất đá vẫn chờ chực sạt lở xuống đường vành đai phía tây Đà Nẵng.
screenshot-2025-11-26-at-110241-am-5241.jpg
Theo lãnh đạo BQL dự án, cần có giải pháp can thiệp trực tiếp vào phần đồi phía sau để xử lý tận gốc nguy cơ sạt lở.
Nguyễn Thành
