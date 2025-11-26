Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nông dân Đà Nẵng chong đèn xuyên đêm chăm vụ hoa Tết

Duy Quốc

TPO - Tại các vùng trồng hoa lớn ở Đà Nẵng, nông dân bắt đầu chong đèn suốt đêm để cây sinh trưởng và nở đúng Tết Nguyên đán

tp-chongdenhoatet-3.jpg
Những ngày này, tại các vùng hoa lớn của Đà Nẵng như làng hoa Dương Sơn, vườn hoa Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), hàng nghìn bóng đèn được thắp sáng suốt đêm trên các luống cúc, mào gà, vạn thọ... Gần một tháng nay, nông dân đã bắt đầu “chong đèn sưởi hoa”, kỳ vọng cây sinh trưởng, nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Duy Quốc.
tp-chongdenhoatet-26.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, những ngày này, nông dân tại các vườn hoa ở Đà Nẵng đang tất bật chong đèn xuyên đêm để đảm bảo quá trình sinh trưởng của cây. Ảnh: Duy Quốc.
tp-chongdenhoatet-21.jpg
Ông Dương Văn Trí, chủ vườn hoa Hòa Xuân, cho biết năm nay gia đình trồng khoảng 10 nghìn chậu hoa các loại như cúc, ly, vạn thọ, đồng tiền… phục vụ thị trường Tết. “Thời tiết năm nay quá thất thường, mưa lạnh kéo dài khiến độ ẩm tăng, hoa dễ hư lá, phát bệnh nhiều. Nếu không chong đèn và che phủ kịp thời, nguy cơ trễ vụ hoặc mất trắng rất cao”, ông Trí chia sẻ.
tp-chongdenhoatet-22.jpg
tp-chongdenhoatet-18.jpg
Theo ông Trí, việc chong đèn sưởi hoa giúp cây không “ngủ”, kích thích sinh trưởng theo đúng kế hoạch của người trồng. Tuy nhiên, mưa lạnh kéo dài khiến độ ẩm cao, hoa và lá dễ nhiễm bệnh, buộc nông dân phải túc trực để kiểm soát kịp thời.
tp-chongdenhoatet-26.jpg
tp-chongdenhoatet-11.jpg
tp-chongdenhoatet-9.jpg
Tại làng hoa Dương Sơn, những ngày này, các luống hoa cũng sáng rực suốt đêm dưới hàng nghìn bóng đèn, nhiều nông dân đang tất bật ngày đêm chăm sóc.
tp-chongdenhoatet-7.jpg
Anh Lý Phước Văn (trú phường Hòa Xuân) cho biết, đèn được thắp từ khoảng 20h đến 3h sáng nhằm giữ ấm cho cây, hạn chế tình trạng ẩm ướt gây hư lá, thối rễ. “Phải canh liên tục vì chỉ cần tắt đèn sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Mong sao hoa nở đúng dịp để bù lại công sức”, anh Văn chia sẻ.
tp-chongdenhoatet.jpg
tp-chongdenhoatet.jpg
tp-chongdenhoatet-2.jpg
Thời điểm này, hoa phải nhờ ánh đèn điện để thúc đẩy vươn cành, ra nụ đúng theo dự tính. Nhiều nông dân Đà Nẵng hy vọng thời tiết thuận lợi trong thời gian tới để vụ hoa Tết diễn ra đúng kế hoạch.
Duy Quốc
#hoa Tết #Đà Nẵng #nông dân trồng hoa #chăm sóc hoa Tết #đèn sưởi #thời tiết thất thường #Tết nguyên đán #chong đèn xuyên đêm #cây sinh trưởng #thị trường Tết

