Nông dân Đà Nẵng chong đèn xuyên đêm chăm vụ hoa Tết

TPO - Tại các vùng trồng hoa lớn ở Đà Nẵng, nông dân bắt đầu chong đèn suốt đêm để cây sinh trưởng và nở đúng Tết Nguyên đán
Theo ông Trí, việc chong đèn sưởi hoa giúp cây không “ngủ”, kích thích sinh trưởng theo đúng kế hoạch của người trồng. Tuy nhiên, mưa lạnh kéo dài khiến độ ẩm cao, hoa và lá dễ nhiễm bệnh, buộc nông dân phải túc trực để kiểm soát kịp thời.
Tại làng hoa Dương Sơn, những ngày này, các luống hoa cũng sáng rực suốt đêm dưới hàng nghìn bóng đèn, nhiều nông dân đang tất bật ngày đêm chăm sóc.
Thời điểm này, hoa phải nhờ ánh đèn điện để thúc đẩy vươn cành, ra nụ đúng theo dự tính. Nhiều nông dân Đà Nẵng hy vọng thời tiết thuận lợi trong thời gian tới để vụ hoa Tết diễn ra đúng kế hoạch.