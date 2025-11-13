Nông dân Nhật Tân chạy đua trồng hoa Tết sau bão

TPO - Sau đợt bão lũ khiến nhiều diện tích đào bị hư hỏng, nông dân Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang khẩn trương trồng lại các loại hoa ngắn ngày như cúc, thược dược, violet... với hy vọng kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.

Chạy đua với thời gian: Nông dân Nhật Tân trồng lại hoa ngắn ngày để kịp dịp Tết.



Mọi năm, vào thời điểm này, các nhà vườn đã tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Thế nhưng năm nay, sau hai trận bão liên tiếp trong tháng 10, nhiều vườn đào và ruộng hoa ở Nhật Tân, Phú Thượng bị ngập úng, gãy đổ.

Hiện tại người nông dân đang khẩn trương xuống giống các loại hoa ngắn ngày, chăm chút từng luống đất, phủ lại màu xanh hy vọng, để kịp cho hoa nở đúng dịp Tết.



Người dân gấp rút khôi phục sản xuất để vớt vát phần nào thiệt hại trước vụ Tết cận kề, hối hả rải vôi bột, cày xới đất và xuống giống những luống hoa ngắn ngày.

Nhiều hộ gia đình tại Nhật Tân, Phú Thượng đã quyết định chuyển sang trồng các loại hoa có thời gian sinh trưởng ngắn như cúc, thược dược, violet... để kịp bán vào dịp Tết.

Những loại hoa này chỉ mất khoảng 2-3 tháng là cho thu hoạch, tuy giá trị kinh tế không thể sánh bằng đào nhưng là giải pháp duy nhất lúc này.

"Đây đã là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi phải gánh chịu cảnh ngập lụt. Khi vụ đào chính đã mất trắng, chúng tôi buộc phải chuyển hướng, trồng các loại rau và hoa màu ngắn ngày để phục vụ thị trường Tết", anh Trung, hộ trồng đào lâu năm tại Nhật Tân cho biết.

Không để nỗi buồn nhấn chìm, người nông dân Nhật Tân đang chạy đua với thời gian, phủ kín màu xanh trở lại, gỡ gạc lại vốn liếng cho vụ Tết cận kề.