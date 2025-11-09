Cận cảnh khu đất hơn 2,6 ha được duyệt quy hoạch làm nhà ở xã hội tại Hà Nội

TPO - Khu đất xây dựng nhà ở xã hội tại xã Hoài Đức, Hà Nội vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 2,6 ha, dự kiến phục vụ hơn 2.000 cư dân. Giá bán dự kiến của các căn hộ tại đây khoảng 20,6 triệu đồng/m².

Cận cảnh khu đất hơn 2,6 ha được duyệt quy hoạch làm nhà ở xã hội tại ngoại thành Hà Nội.

Tháng 9 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.

Theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, khu nhà ở xã hội Đức Thượng có tổng diện tích hơn 2,6 ha với hai mặt giáp đường quy hoạch 24 m. Quy hoạch dự án nằm trong phân khu đô thị S2 đã được phê duyệt.

Công trình xây dựng gồm các khối nhà chung cư (nhà xã hội, kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà thương mại) cao 19 và 20 tầng. Các tòa nhà có hướng phát triển không gian dọc theo tuyến đường cấp nội bộ và khu vực bao quanh khu đất.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bao gồm các tuyến đường cấp khu vực, các tuyến đường nhóm nhà ở; các nút giao thông được tổ chức giao cùng mức; bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước; hệ thống cáp năng lượng và chiếu sáng; hạ tầng viễn thông thụ động,…

Theo Quyết định, phạm vi ranh giới Khu vực nghiên cứu phía tây nam giáp đường quy hoạch 24 m và khu dân cư hiện có; phía tây bắc giáp đường quy hoạch 24 m; Phía Đông Bắc giáp đất trống; phía đông nam giáp mương đất và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Dự án nhà ở xã hội Đức Thượng nằm cạnh quốc lộ 32, được bao bọc xung quanh bởi loạt dự án lớn gồm khu đô thị Vinhomes Green City, khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital và khu đô thị Đông Dương Riva.

Hiện tại khu đất đã được quây tường bao kín, tấm biển giới thiệu dự án đến nay đã bị hư hỏng, bên trong khu đất cỏ mọc um tùm. Dự án đang chờ được triển khai trong thời gian tới.

Dự kiến sau khi hoàn thành, giá bán nhà ở xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với mức giá này căn nhà ở xã hội nhỏ nhất tại dự án là 824 triệu đồng; căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.