Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh công trường nghìn tỷ trên khu 'đất vàng' Giảng Võ

Trọng Tài
TPO - Trên khu “đất vàng” Giảng Võ, nơi từng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm lớn nhất Hà Nội, công trường đang sôi động suốt nhiều tháng qua. Dự án được kỳ vọng tạo nên khu đô thị hiện đại, thay đổi diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô.

Cận cảnh công trường nghìn tỷ trên khu đất vàng Giảng Võ.
tp-gv-7.jpg
Trên khu “đất vàng” Giảng Võ, nơi từng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm lớn nhất Thủ đô, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương suốt nhiều tháng qua. Hàng loạt hạng mục được triển khai đồng bộ, máy móc và công nhân làm việc liên tục để kịp tiến độ.
tp-gv-12.jpg
Trước đó, tháng 1 vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Quyết định cho phép Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam điều chỉnh tên người sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại địa chỉ 148 Giảng Võ để thực hiện dự án.
tp-gv-6.jpg
Theo đó, tên người sử dụng đất được chuyển từ Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam sang Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC).
gianv-o-9827.jpg
tp-gv-8.jpg
tp-gv-16.jpg

Dự án còn bao gồm trường học liên cấp trên ô đất ký hiệu GD, rộng hơn 8.800 m², còn lại là các hạng mục cây xanh và hạ tầng giao thông. Toàn bộ khu tổ hợp được thiết kế với 4 tầng hầm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa chức năng trong tương lai.

tp-gv-14.jpg
Bên trong dự án đầu tư xây dựng tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa máy móc, công nhân hoạt động tấp nập liên tục.
tp-gv-17.jpg
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng diện tích dự án hơn 68.000 m², trong đó khoảng hơn 40.000 m² dành cho khu chức năng hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng.
trien-lam-giang-vo-2272.jpg
tp-gv-18.jpg
tp-gv-17.jpg
Nhà nước cho thuê đất dự án theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn 50 năm.
tp-gv.jpg
Hiện tại, công trường tại 148 Giảng Võ đang là một đại công trường với nhịp độ thi công khẩn trương, báo hiệu sự trở lại của khu "đất vàng" từng nhiều năm im ắng.
Trọng Tài
#Giảng Võ #dự án đất vàng #Hà Nội #trung tâm thương mại #dự án đô thị #công trường xây dựng #khu trung tâm

