Cận cảnh công trường nghìn tỷ trên khu 'đất vàng' Giảng Võ

TPO - Trên khu “đất vàng” Giảng Võ, nơi từng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm lớn nhất Hà Nội, công trường đang sôi động suốt nhiều tháng qua. Dự án được kỳ vọng tạo nên khu đô thị hiện đại, thay đổi diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô.
Dự án còn bao gồm trường học liên cấp trên ô đất ký hiệu GD, rộng hơn 8.800 m², còn lại là các hạng mục cây xanh và hạ tầng giao thông. Toàn bộ khu tổ hợp được thiết kế với 4 tầng hầm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa chức năng trong tương lai.
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng diện tích dự án hơn 68.000 m², trong đó khoảng hơn 40.000 m² dành cho khu chức năng hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng.
Nhà nước cho thuê đất dự án theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn 50 năm.