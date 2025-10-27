Cận cảnh công trường nghìn tỷ trên khu 'đất vàng' Giảng Võ

TPO - Trên khu “đất vàng” Giảng Võ, nơi từng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm lớn nhất Hà Nội, công trường đang sôi động suốt nhiều tháng qua. Dự án được kỳ vọng tạo nên khu đô thị hiện đại, thay đổi diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô.