Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Bắt đầu thi công hầm chui ở nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) hiện đã bước vào giai đoạn đào hầm. Công trình được triển khai nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần giảm ùn tắc khu vực phía Tây thành phố.

Hiện trạng tuyến đường thi công hầm chui nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5.

img-1967.jpg

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

tp-vd-8.jpg

Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch; kết nối, khai thác đồng bộ với các công trình hạ tầng đã được đầu tư; phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, sản xuất và đi lại của người dân.

tp-vd-30.jpg

Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án đã bắt đầu đào hầm. Theo thiết kế, hầm chui trực thông được xây dựng theo hướng Vành đai 3,5 (đường Lê Trọng Tấn – nay là Hoàng Tùng) đến Quốc lộ 32, với tổng chiều dài 975 m và chiều rộng 18,5 m. Bốn cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài hơn 2.300 m, bề rộng mỗi cầu 8,8 m; tường chắn bê tông cốt thép dài hơn 600 m.

tp-vd-16.jpg

Các hạng mục chính của Gói thầu số 28 bao gồm việc xây dựng các nhánh cầu kết hợp hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng (đường Lê Trọng Tấn cũ) đi Quốc lộ 32. Tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng, bố trí 4 làn xe, với tổng chiều dài 975 m.

tp-vd-9.jpg
tp-vd-19.jpg
tp-vd-11.jpg

Tại phía Quốc lộ 32, hầm hở được thiết kế dài 157,5 m, tường chắn dài 200 m; phần còn lại là gờ chắn bánh. Cầu nhánh tuabin dầm bản BTCT dự ứng lực có tổng chiều dài 2.357 m với 4 nhánh, bề rộng cầu 8,8 m, bố trí 2 làn xe cơ giới. Tường chắn BTCT có tổng chiều dài 619 m tại 8 vị trí sau mố.

tp-vd-10.jpg

Đoạn hầm đi dưới Đại lộ Thăng Long được thiết kế dạng hầm kín, dài 150 m. Trong khi đó, phía đường Hoàng Tùng được thiết kế hầm hở dài 157,5 m, tường chắn dài 220 m.

tp-vd-5.jpg
tp-vd-3.jpg
tp-vd-4.jpg

Đây là gói thầu chính, quan trọng, có giá trị lớn nhất dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 1.600 tỷ đồng.

tp-vd-50.jpg

Sau khi hoàn thiện công trình được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông tại nút giao này, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển các khu đô thị và sản xuất kinh doanh.

img-1965.jpg

Vị trí thi công hầm chui nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5. Ảnh: Google maps

Trọng Tài
#hầm chui Đại lộ Thăng Long #Vành đai 3 #nút giao thông Hà Nội #dự án giao thông Hà Nội #đô thị hóa Hà Nội #giao thông đô thị #xây dựng hầm chui

Xem thêm

Cùng chuyên mục