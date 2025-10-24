Bắt đầu thi công hầm chui ở nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5

TPO - Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) hiện đã bước vào giai đoạn đào hầm. Công trình được triển khai nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần giảm ùn tắc khu vực phía Tây thành phố.

Hiện trạng tuyến đường thi công hầm chui nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5.

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch; kết nối, khai thác đồng bộ với các công trình hạ tầng đã được đầu tư; phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, sản xuất và đi lại của người dân.

Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án đã bắt đầu đào hầm. Theo thiết kế, hầm chui trực thông được xây dựng theo hướng Vành đai 3,5 (đường Lê Trọng Tấn – nay là Hoàng Tùng) đến Quốc lộ 32, với tổng chiều dài 975 m và chiều rộng 18,5 m. Bốn cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài hơn 2.300 m, bề rộng mỗi cầu 8,8 m; tường chắn bê tông cốt thép dài hơn 600 m.

Các hạng mục chính của Gói thầu số 28 bao gồm việc xây dựng các nhánh cầu kết hợp hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng (đường Lê Trọng Tấn cũ) đi Quốc lộ 32. Tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng, bố trí 4 làn xe, với tổng chiều dài 975 m.



Tại phía Quốc lộ 32, hầm hở được thiết kế dài 157,5 m, tường chắn dài 200 m; phần còn lại là gờ chắn bánh. Cầu nhánh tuabin dầm bản BTCT dự ứng lực có tổng chiều dài 2.357 m với 4 nhánh, bề rộng cầu 8,8 m, bố trí 2 làn xe cơ giới. Tường chắn BTCT có tổng chiều dài 619 m tại 8 vị trí sau mố.

Đoạn hầm đi dưới Đại lộ Thăng Long được thiết kế dạng hầm kín, dài 150 m. Trong khi đó, phía đường Hoàng Tùng được thiết kế hầm hở dài 157,5 m, tường chắn dài 220 m.

Đây là gói thầu chính, quan trọng, có giá trị lớn nhất dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 1.600 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện công trình được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông tại nút giao này, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển các khu đô thị và sản xuất kinh doanh.



Vị trí thi công hầm chui nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3,5. Ảnh: Google maps