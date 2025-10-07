Toàn cảnh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai bên Hồ Tây

TPO - Nhà hát Ngọc Trai được định hướng trở thành công trình biểu tượng mới bên Hồ Tây, mang kiến trúc hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm của Thủ đô. Đây sẽ là trung tâm sinh hoạt nghệ thuật, giải trí đặc sắc, góp phần hình thành không gian văn hóa phía Tây Hồ Tây.

Hiện trạng vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai.

Bán đảo Quảng An với điểm nhấn nhà hát Ngọc Trai qua phối cảnh 3D.

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà hát opera (nhà hát Ngọc Trai) và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.



Dự án có tổng vốn hơn 12.756 tỉ đồng, quy mô diện tích đất khoảng 191.000m² tại trung tâm bán đảo Quảng An, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của thủ đô. Dấu ấn đặc biệt của nhà hát là mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc nước theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày.



Tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Hiện tại chủ đầu tư đã tập trung các công nhân, các thiết bị máy móc để thi công những hạng mục đầu tiên của dự án. Nhà hát được thiết kế với hai khán phòng chính gồm: khán phòng opera sức chứa 1.797 chỗ và khán phòng đa năng trang bị hệ thống ghế di động, có thể linh hoạt tháo lắp để tổ chức các sự kiện đứng như concert, nhạc sống… với sức chứa khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.

Trước đó, ngày 28-4-2025, TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời làm nhà đầu﻿ tư thực hiện dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Quảng An.

Nhà hát Ngọc Trai được định hướng là công trình lớn, hiện đại, có tính đa năng, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị trọng điểm, đồng thời là trung tâm sinh hoạt nghệ thuật, giải trí đặc sắc phía Tây Hồ Tây.

Khuôn viên xung quanh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc trai.

Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.