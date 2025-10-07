Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Toàn cảnh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai bên Hồ Tây

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà hát Ngọc Trai được định hướng trở thành công trình biểu tượng mới bên Hồ Tây, mang kiến trúc hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm của Thủ đô. Đây sẽ là trung tâm sinh hoạt nghệ thuật, giải trí đặc sắc, góp phần hình thành không gian văn hóa phía Tây Hồ Tây.

Hiện trạng vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai.
anh-man-hinh-2025-10-06-luc-132127.png
Bán đảo Quảng An với điểm nhấn nhà hát Ngọc Trai qua phối cảnh 3D.
tp-ngoc-trai-7.jpg
Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà hát opera (nhà hát Ngọc Trai) và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.
tp-ngoc-trai-3.jpg
Dự án có tổng vốn hơn 12.756 tỉ đồng, quy mô diện tích đất khoảng 191.000m² tại trung tâm bán đảo Quảng An, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của thủ đô. Dấu ấn đặc biệt của nhà hát là mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc nước theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày.
tp-nt-33.jpg
tp-nt-34.jpg
Tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029.
tp-nt-16.jpg
tp-nt-23.jpg
tp-nt-20.jpg
Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.
tp-nt-26.jpg
tp-nt-22.jpg
tp-nt-17.jpg
Hiện tại chủ đầu tư đã tập trung các công nhân, các thiết bị máy móc để thi công những hạng mục đầu tiên của dự án. Nhà hát được thiết kế với hai khán phòng chính gồm: khán phòng opera sức chứa 1.797 chỗ và khán phòng đa năng trang bị hệ thống ghế di động, có thể linh hoạt tháo lắp để tổ chức các sự kiện đứng như concert, nhạc sống… với sức chứa khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.
tp-nt-1.jpgTrước đó, ngày 28-4-2025, TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời làm nhà đầu﻿ tư thực hiện dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Quảng An.
tp-ngoc-trai-5.jpg
Nhà hát Ngọc Trai được định hướng là công trình lớn, hiện đại, có tính đa năng, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị trọng điểm, đồng thời là trung tâm sinh hoạt nghệ thuật, giải trí đặc sắc phía Tây Hồ Tây.
tp-nt-34567.jpg
tp-nt-45678.jpg
tp-nt-345.jpg
Khuôn viên xung quanh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc trai.
tp-nh-4.jpg
tp-nh-5.jpg
tp-nh.jpg

Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.

tp-nt.jpg
Vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai trên bản đồ Google maps.
Trọng Tài
#Nhà hát Ngọc Trai #Hà Nội #Quảng An #dự án nghệ thuật #phát triển văn hóa #xây dựng nhà hát #Tây Hồ Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục