Toàn cảnh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc Trai bên Hồ Tây

TPO - Nhà hát Ngọc Trai được định hướng trở thành công trình biểu tượng mới bên Hồ Tây, mang kiến trúc hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm của Thủ đô. Đây sẽ là trung tâm sinh hoạt nghệ thuật, giải trí đặc sắc, góp phần hình thành không gian văn hóa phía Tây Hồ Tây.
Tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029.
Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.
Hiện tại chủ đầu tư đã tập trung các công nhân, các thiết bị máy móc để thi công những hạng mục đầu tiên của dự án. Nhà hát được thiết kế với hai khán phòng chính gồm: khán phòng opera sức chứa 1.797 chỗ và khán phòng đa năng trang bị hệ thống ghế di động, có thể linh hoạt tháo lắp để tổ chức các sự kiện đứng như concert, nhạc sống… với sức chứa khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.
Khuôn viên xung quanh vị trí xây dựng nhà hát Ngọc trai.
Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.