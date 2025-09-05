Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công viên Cầu Giấy 'lột xác'

Trọng Tài Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 6 tháng cải tạo, công viên Cầu Giấy (Hà Nội) đang dần “lột xác” với nhiều hạng mục mới từ đường dạo, cây xanh đến khu vui chơi và chòi nghỉ. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10, mở ra một không gian xanh hiện đại cho người dân.

Diện mạo công viên Cầu Giấy trước ngày về đích
tp-cg-ch-10.jpg

Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng khoảng 6.540 m2. Sau một thời gian dài, nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy đã trong tình trạng xuống cấp.

tp-cv-cg-23.jpg

Dự án cải tạo công viên được khởi công từ tháng 2, có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng.

tp-cv-cg.jpg

Quy mô dự án gồm cải tạo nâng cấp công viên, hồ nước và xây dựng thêm công trình chòi nghỉ, nhà vệ sinh....

tp-cv-cg-3.jpg
tp-cv-cg-4.jpg
tp-cv-cg-26.jpg

Sau hơn 6 tháng cải tạo và nâng cấp, công viên Cầu Giấy đang "lột xác", dần về đích với nhiều hạng mục mới như đường đi và cây trồng mới, hệ thống chòi nghỉ chân, thiết bị vui chơi được thay thế và các công trình phụ trợ mới.

tp-cv-cg-8.jpg
tp-cv-cg-16.jpg
tp-cv-cg-9.jpg

Hiện tại các hạng mục như lát đá vỉa hè, lắp đặt đèn chiếu sáng, thi công đường điện, trồng thêm cây xanh… đã cơ bản hoàn tất.

img-8785.jpg
img-8792.jpg
img-8786.jpg

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của công viên đang hoàn thiện. Khu vực vui chơi cũng đã được lắp đặt thay thế mới.

tp-cv-cg-6.jpg
tp-cv-cg-7.jpg
tp-cv-cg-22.jpg

Hạng mục sân chơi, tập thể thao dành cho người dân được xây mới, bao quanh bởi nhiều cây xanh, không gian xanh và rất sạch, đẹp.

tp-cv-cg-5.jpg

Dự kiến đến tháng 10, công viên hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa. Sau khi cải tạo nơi đây sẽ là “lá phổi xanh” của Thủ đô, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao… cho người dân.

Trọng Tài Trọng Tài
#Công viên Cầu Giấy #cải tạo công viên #hạ tầng xanh Hà Nội #khu vui chơi trẻ em #dự án nâng cấp công viên #thành phố xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục