Công viên Cầu Giấy 'lột xác'

TPO - Sau hơn 6 tháng cải tạo, công viên Cầu Giấy (Hà Nội) đang dần “lột xác” với nhiều hạng mục mới từ đường dạo, cây xanh đến khu vui chơi và chòi nghỉ. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10, mở ra một không gian xanh hiện đại cho người dân.

Diện mạo công viên Cầu Giấy trước ngày về đích

Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng khoảng 6.540 m2. Sau một thời gian dài, nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy đã trong tình trạng xuống cấp.

Dự án cải tạo công viên được khởi công từ tháng 2, có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm cải tạo nâng cấp công viên, hồ nước và xây dựng thêm công trình chòi nghỉ, nhà vệ sinh....

Sau hơn 6 tháng cải tạo và nâng cấp, công viên Cầu Giấy đang "lột xác", dần về đích với nhiều hạng mục mới như đường đi và cây trồng mới, hệ thống chòi nghỉ chân, thiết bị vui chơi được thay thế và các công trình phụ trợ mới.

Hiện tại các hạng mục như lát đá vỉa hè, lắp đặt đèn chiếu sáng, thi công đường điện, trồng thêm cây xanh… đã cơ bản hoàn tất.

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của công viên đang hoàn thiện. Khu vực vui chơi cũng đã được lắp đặt thay thế mới.

Hạng mục sân chơi, tập thể thao dành cho người dân được xây mới, bao quanh bởi nhiều cây xanh, không gian xanh và rất sạch, đẹp.

Dự kiến đến tháng 10, công viên hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa. Sau khi cải tạo nơi đây sẽ là “lá phổi xanh” của Thủ đô, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao… cho người dân.