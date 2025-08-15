Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch trước ngày về đích

TPO - Sau 6 tháng thi công, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch đã thành hình, công trình giúp cải tạo lòng sông và chuẩn bị cho việc lấy nước từ hồ Tây để hồi sinh lại dòng sông.