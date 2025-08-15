Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch trước ngày về đích

TPO - Sau 6 tháng thi công, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch đã thành hình, công trình giúp cải tạo lòng sông và chuẩn bị cho việc lấy nước từ hồ Tây để hồi sinh lại dòng sông.
Với đài quan sát, Ban Hạ tầng và Nông nghiệp cho biết, kiến trúc được thiết kế theo hình bát giác - một thiết kế mang tính biểu tượng, hứa hẹn trở thành điểm tham quan công cộng ven sông. Nhà bát giác có 8 cột bằng bêtông, mái tôn giả ngói, phần hoa văn sơn vàng, tạo cho công trình vừa có nét cổ kính, vừa hiện đại. Người dân có thể đứng ở nhà bát giác để ngắm cảnh quan hai bên bờ sông.
Trên nền đập đã được xây dựng, công nhân thi công đã hoàn thiện lắp dựng tường lan can xung quanh đài quan sát với nguyên liệu đá xanh tự nhiên.
Do đặc thù sông Tô Lịch có độ dốc đáng kể, chênh lệch cao độ đáy sông tại điểm đầu đường Hoàng Quốc Việt và điểm cuối Thanh Liệt khoảng hai mét nên lượng nước bổ cập vào sông với lưu lượng thấp không đủ tạo dòng chảy và dâng nước trên toàn bộ chiều dài sông. Việc xây dựng đập dâng nhằm giúp giảm thiểu hạn chế này.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tiến độ hoàn thành đập dâng trên sông Tô Lịch tại cầu Quang phường Hoàng Liệt là trước 30/8. Sau đó thành phố sẽ lấy nước từ hồ Tây vào tạo dòng chảy, giúp tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch.