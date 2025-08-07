Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 32 nối Vành đai 4 sắp xây dựng

TPO - Theo quy hoạch, Quốc lộ 32 đoạn từ đường 70 đến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô dài khoảng 6,52km, có lòng đường rộng 32m, 8 làn xe, vỉa hè 2 bên rộng 15m

Toàn cảnh vị trí xây dựng Quốc lộ 32 đến Vành đai 4 rộng 8 làn xe.

Ngày 5/8, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND xã Hoài Đức tổ chức công bố phương án tuyến, vị trí công trình xây dựng tuyến đường 32, đoạn từ đường 70 đến đường Vành đai 4.

Đại diện Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố phương án tuyến, vị trí công trình xây dựng tuyến đường 32 (đoạn từ đường 70 đến đường Vành đai 4), tỷ lệ 1/500 do đơn vị lập, hoàn chỉnh tháng 5/2025.

Riêng đoạn đầu tuyến đi qua trường đại học Công nghiệp dài khoảng 0,2km có quy mô mặt cắt ngang đường rộng B=66m để xây dựng ga đường sắt đô thị tại dải phân cách, thang lên xuống của ga trên vỉa hè phía Bắc và cơ bản đã được giải phóng mặt bằng. Cấu tạo thành phần mặt cắt ngang tuyến đường cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.



Theo đó, tuyến đường thuộc địa bàn các quận (huyện) Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức và Đan Phượng trước đây; nay là các phường Xuân Phương và Tây Tựu, các xã Ô Diên và Hoài Đức với tổng chiều dài khoảng 6,52km.

Điểm đầu tại nút giao với tuyến đường 70 quy hoạch, điểm cuối tại nút giao với đường Vành đai 4.

Hướng tuyến được xác định phù hợp với định hướng của các đồ án quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Về cấp hạng, đây là đường cấp đô thị, loại đường chính đô thị.

Về quy mô mặt cắt ngang tuyến đường, toàn tuyến có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=50m (không bao gồm các đoạn tuyến thuộc khu vực nút giao khác mức) trong đó lòng đường xe chạy rộng 16mx2=32m (8 làn xe), vỉa hè 2 bên rộng 2x7,5m=15m, dải phân cách trung tâm rộng 3m xây dựng bố trí tuyến và ga đường sắt đô thị số 3 đi trên cao.

Theo quy hoạch, Quốc lộ 32 đoạn từ đường 70 đến đường Vành đai 4 dài khoảng 6,52km, có lòng đường rộng 32m, 8 làn xe, vỉa hè 2 bên rộng 15m.

UBND TP Hà Nội cũng quyết định xây dựng 6 nút giao thông khác mức (cầu vượt hoặc hầm chui) giữa tuyến đường với đường 70; đường Vành đai 3,5 (đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long); đường Vành đai 4; 03 tuyến đường liên khu vực số 1, số 2 và số 3 nối 3 phân khu S1, S2, S3. Chỉ giới đường đỏ các nút giao được xác định tại bản vẽ...

Vị trí xây dựng Quốc lộ 32 đến Vành đai 4 trên bản đồ Google maps.