Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

TPO - Từ 20/12 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp giáo dục bảo tồn, tạo không gian văn hóa - giải trí ý nghĩa cho người dân Thủ đô dịp Noel và năm mới.
Đặc biệt, ngày 1/1/2026, chương trình giáo dục bảo tồn “Khám phá bữa ăn xanh - Bí mật dinh dưỡng của các loài thú” được tổ chức tại khu thú móng guốc. Du khách, nhất là trẻ em, được tìm hiểu khẩu phần ăn của voi, hươu, ngựa, hà mã; trải nghiệm làm “nhân viên nuôi dưỡng nhí” thông qua phân loại rau củ, quan sát và cho thú ăn an toàn. Hoạt động truyền tải thông điệp “Thức ăn xanh - Hành tinh xanh”, nhấn mạnh mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường và sự sống của muôn loài.
Vườn thú Hà Nội giới thiệu bộ thiệp ‘Lời chúc từ thiên nhiên’ – hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng, mang tính giáo dục và lưu niệm dành cho du khách trong dịp Noel – Năm mới.