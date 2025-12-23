Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Từ 20/12 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp giáo dục bảo tồn, tạo không gian văn hóa - giải trí ý nghĩa cho người dân Thủ đô dịp Noel và năm mới.

vuonthu-06.jpg
Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm - giáo dục bảo tồn dành cho du khách góp phần tạo nên không khí lễ hội cuối năm vui tươi, ấm áp và gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với không gian vườn thú xanh mát giữa lòng Thủ đô.
vuonthu-07.jpg
Theo Vườn thú Hà Nội, các hoạt động được thiết kế phù hợp với gia đình và trẻ em, kết hợp giữa vui chơi, tham quan và giáo dục. Không gian trang trí Noel – năm mới được duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình tại các cổng, tuyến trục chính và khu quảng trường trong vườn thú, tạo điểm nhấn check-in cho du khách.
vuonthu-11.jpg
Bên cạnh không gian trang trí, các hoạt động trải nghiệm và tương tác tập trung vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày 1/1/2026.
tp-vuonthu-04.jpg
tp-vuonthu-09.jpg
Đặc biệt, ngày 1/1/2026, chương trình giáo dục bảo tồn “Khám phá bữa ăn xanh - Bí mật dinh dưỡng của các loài thú” được tổ chức tại khu thú móng guốc. Du khách, nhất là trẻ em, được tìm hiểu khẩu phần ăn của voi, hươu, ngựa, hà mã; trải nghiệm làm “nhân viên nuôi dưỡng nhí” thông qua phân loại rau củ, quan sát và cho thú ăn an toàn. Hoạt động truyền tải thông điệp “Thức ăn xanh - Hành tinh xanh”, nhấn mạnh mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường và sự sống của muôn loài.
vuonthu-05.jpg
Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng cho các gia đình, trẻ em, mà còn lồng ghép thông điệp yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống và chung tay bảo vệ động vật, môi trường trong dịp năm mới.
tp-vuonthu-10.jpg
tp-vuonthu-08.jpg
tp-vuonthu-03.jpg
Vườn thú Hà Nội giới thiệu bộ thiệp ‘Lời chúc từ thiên nhiên’ – hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng, mang tính giáo dục và lưu niệm dành cho du khách trong dịp Noel – Năm mới.
vuonthu-02.jpg
Đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết, việc tổ chức chuỗi hoạt động Noel và Tết Dương lịch gắn với trải nghiệm và giáo dục bảo tồn không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là hình thành thói quen tham quan gắn với học tập, từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã và gìn giữ môi trường sống.
vuonthu-01.jpg
Chuỗi hoạt động trải nghiệm Noel và Tết Dương lịch 2026 tại Vườn thú Hà Nội vì thế không chỉ là điểm đến vui chơi dịp cuối năm, mà còn là không gian gắn kết gia đình, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên đúng với tinh thần một Thủ đô xanh, văn minh và bền vững.
Phùng Linh
#Vườn thú Hà Nội #Noel #Tết Dương lịch #trải nghiệm #giáo dục bảo tồn #gia đình #môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục