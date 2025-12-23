Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Chợ cháy cận Tết, tiểu thương nghẹn ngào nhìn tài sản hóa tro

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy tại Chợ Xanh Định Công trên đường Trịnh Đình Cửu (phường Phương Liệt, Hà Nội) đã thiêu rụi tài sản của hàng chục ki-ốt. Nhiều tiểu thương mất vài chục triệu đồng, thậm chí có hộ thiệt hại cả tỷ đồng do vừa nhập hàng phục vụ dịp Tết.

anh-5.jpg
Ki-ốt bên trong chợ bị thiêu rụi.

Khoảng hơn 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do bên trong chứa nhiều vật liệu, hàng hóa dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, có nguy cơ cháy lan nhanh sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh.

Đến hơn 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bên trong vẫn còn nhiều khói. Máy xúc được huy động phá dỡ ở khu vực giữa chợ phục vụ công tác chữa cháy.

anh-6.jpg
Nhiều tiểu thương trong chợ mất trắng hàng hóa.

Anh Phạm Xuân Trung (ngõ 98 Trịnh Đình Cửu) cho biết, khoảng hơn 4h cùng ngày, anh và mọi người phát hiện có cháy nên hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bên trong chợ bùng phát quá lớn nên việc dập lửa không hiệu quả.

“Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa vì căn phòng chỉ cách khu chợ một bức tường. Lúc đó có một số tiếng nổ như bình gas phát ra”, anh Trung cho biết.

Cô Đua – tiểu thương bán cá trong chợ cho biết, sau khi nhận được tin có cháy, cô nhanh chóng đến kiểm tra ki-ốt của mình. “Lúc đó lửa cháy to quá, lực lượng chức năng ngăn không cho ai vào trong”, cô Đua nói. Người phụ nữ cho biết, số cá bên trong chợ thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

anh-3.jpg
Anh Quân buồn bã nhìn về phía ki-ốt tan hoang sau vụ cháy.

Còn anh Quân – chủ một quán ăn trong chợ cho biết, khoảng hơn 3h anh rời cửa hàng về khu vực cầu Vĩnh Tuy. Đến khoảng 4h, khi kiểm tra camera thì mất tín hiệu nên anh gọi cho vợ ở quán và được biết chợ đang cháy.

“Tài sản bên trong gồm mấy tủ đông và hàng hóa, tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng đã bị lửa thiêu rụi. Nếu biết sớm để sơ tán đồ đạc ra ngoài thì cũng giảm được phần nào thiệt hại”, anh Quân nói.

Theo các tiểu thương, một số hộ kinh doanh quần áo, hàng tạp hóa... trong chợ nhập hàng về bán dịp Tết sắp tới bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

anh-1-1.jpg
Máy xúc được huy động phá dỡ bên trong để dập lửa.
anh-2.jpg
Ki-ốt phía ngoài chợ tan hoang sau vụ cháy.
anh-4.jpg
Khu vực cổng Chợ Xanh Định Công bị phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.
chay-8.jpg
Khu vực trước đường Trịnh Đình Cửu bị phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
