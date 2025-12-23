Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mua cá khoai chứa formol 37.000 đồng, bán 130.000 đồng/kg

Công an ở Thanh Hóa vừa bắt 1 xe ô tô chở gần 10 tấn cá khoai có chứa formol mua từ Trung Quốc với giá 37.000 đồng chở về Sầm Sơn bán giá 130.000 đồng.

Ngày 23/12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT và Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện một xe ô tô chở đầy cá khoai nhập từ Trung Quốc mang về biển Sầm Sơn bán cho thương lái.

img-1090.jpg
Hàng tấn cá khoai chứa formol đậm đặc nhập từ Trung Quốc được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, qua kiểm tra xe BKS 76C-092.45 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981; ngụ xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (đóng ở Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Từ địa chỉ được cung cấp, Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983; ngụ phường Nam Sầm Sơn), Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981; đều ngụ phường Sầm Sơn).

Khi người này đang tiếp tục giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

img-1091.jpg
Số cá khoai này mua từ Trung Quốc có giá 37.000 đồng/kg nhưng nhập lại cho thương lái có giá 130.000 đồng/kg. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Phương vừa giao số cá khoai, lựu lượng chức năng đã thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,3 tấn, trong đó có 101 thùng do Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua điều tra xác định cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000 đồng/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000 đồng/kg. Giá này thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên đánh bắt trong nước có giá 250.000 đồng/kg (tùy mùa, có thời điểm giá lên tới 350.000 đồng/kg).

Qua kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia xác định số cá khoai trên chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Người Lao Động
#cá khoai #hoá chất #an toàn thực phẩm #cá khoai ướp hoá chất

Cùng chuyên mục