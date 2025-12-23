Chuyển 3 viện nghiên cứu về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

TPO - Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam sẽ chuyển về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia từ ngày 1/1/2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 5219/QĐ-BNNMT chuyển Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam vào Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có nhiệm vụ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, người lao động; trụ sở, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án; hồ sơ, tài liệu, các nguồn lực khác (nếu có); kế thừa quyền và nghĩa vụ của Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao, bảo đảm chặt chẽ, không để thất thoát tài sản, hồ sơ, tài liệu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện việc thu hồi và giao nộp con dấu khi Đơn vị kết thúc hoạt động theo quy định.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định cũng nêu, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có trách nhiệm trình Bộ trưởng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định.

Quyết định cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Về điều khoản chuyển tiếp, Quyết định cho phép Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam tiếp tục hoạt động theo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện hành của Đơn vị cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành và có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 23/8/2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu sáp nhập, tổ chức lại nhiều đơn vị. Trong đó có việc sáp nhập Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam vào Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dự kiến sau sáp nhập, tổ chức lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ có 8 Viện trực thuộc Bộ gồm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Viện Khoa học Thuỷ sản Việt Nam, Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam.