Hợp nhất 2 quy hoạch lớn thành Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

TPO - Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, triển khai theo hướng hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô thành ”Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm” trên cơ sở cập nhật bối cảnh phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ về công tác năm 2025-2026 của Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch nhằm bảo đảm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của Quy hoạch tổng thể Thủ đô được Trung ương, Chính phủ chỉ đạo, cụ thể hóa đầy đủ trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và cấp ủy các cấp. Cùng với đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Kế hoạch nhằm bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”; xác định đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng nhiệm vụ được phân công và đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ và sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu năm 2025 ban hành Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Quy hoạch, làm căn cứ để tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Đối với yêu cầu trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được duyệt.

Ban chỉ đạo sẽ định kỳ rà soát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đôn đốc hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, khâu đột phá của Quy hoạch tổng thể Thủ đô. Tổ chức tổng kết giai đoạn 2026–2030, đánh giá toàn diện kết quả triển khai.

Sau khi ban hành Kế hoạch, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Văn bản về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.