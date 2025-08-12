Hà Nội dự kiến chi hơn 380 tỷ đồng để cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

TPO - UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 với tổng kinh phí thực hiện hơn 380 tỷ đồng.

Ngày 12/8, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở để triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung; quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu chức năng...

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch giao thông Thủ đô (có tích hợp Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố); Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch cấp nước Thủ đô; lập mới Quy hoạch cao độ nền và thoát nước Thủ đô; lập mới quy hoạch không gian ngầm Thủ đô (có kế thừa nội dung khu vực đô thị trung tâm đã được duyệt trước đây).

Sở NN&MT chủ trì lập mới Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang Thủ đô. Trong đó, cần hợp Quy hoạch chất thải rắn và Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô và có kế thừa các nội dung đã được duyệt trước đây

Về quy hoạch chung xã, triển khai 50 đồ án tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 đối với khu vực xây dựng trên cơ sở rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được duyệt trước đây. Trong đó, có chọn lọc, kế thừa các nội dung còn phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, cập nhật quy hoạch các khu vực đô thị, nghiên cứu lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với cấu trúc của hệ thống chính quyền hai cấp.

UBND thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách cho lập quy hoạch, đặc biệt tập trung vào giai đoạn năm 2025 - 2027 để hoàn thành, phủ kín các quy hoạch chung xã tỷ lệ (1/5000 và 1/10.000), các quy hoạch phân khu đô thị, phân khu chức năng. Tổng kinh phí tạm tính là 381,9 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quy hoạch đặt ra tầm nhìn đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước...

Quy hoạch dự báo phát triển về dân số đến năm 2030 dự kiến là 12 triệu người. Đến năm 2045 là 14,6 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Quy hoạch xác định cấu trúc phát triển đô thị là vùng đô thị, đa cực, đa trung tâm, với 5 vùng đô thị.

Về định hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 23 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.800 ha, dự trữ quỹ đất khoảng 800 ha.

Về dịch vụ thương mại, đối với khu vực đô thị trung tâm Hà Nội sẽ phát triển các khu thương mại - dịch vụ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; các tuyến phố thương mại văn minh, hiện đại; hình thành và mở rộng các tuyến phố đi bộ và phát triển mô hình kinh tế ban đêm gắn với du lịch...