3 giai đoạn chuyển đổi số cho đường sắt đô thị Hà Nội

TPO - Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa đưa ra lộ trình chuyển đổi số, kiểm soát và thanh toán tự động cho đường sắt đô thị theo ba giai đoạn. Trong đó đến năm 2027 sẽ bắt đầu phát triển các phần mềm trọng yếu phục vụ quản lý và vận hành.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro cho biết tại buổi hội thảo "Chuyển đổi số trong vận hành và bảo trì đường sắt đô thị" diễn ra cách đây không lâu, hiện Hanoi Metro đang đặt ra các mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý vận hành - khai thác dựa trên dữ liệu số hóa toàn diện;

Hình thành nền tảng bảo trì thông minh, ứng dụng phần mềm quản trị bảo trì kết cấu hạ tầng; Tối ưu hóa quy trình nội bộ thông qua hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP); Tạo lập cơ sở dữ liệu lớn phục vụ điều hành và hoạch định chính sách. Những mục tiêu này nhằm hướng đến một mô hình doanh nghiệp giao thông công cộng hoạt động hiện đại, minh bạch và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông dùng điện thoại để quét mã thanh toán vé, thay vì sử dụng tiền mặt như lâu nay.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Hanoi Metro đưa ra lộ trình triển khai theo ba giai đoạn. Trong đó giai đoạn đến năm 2027, bắt đầu phát triển các phần mềm riêng phục vụ quản lý và vận hành; qua đó giúp hành khách tiếp cận các tuyến đường sắt đô thị một cách dễ dàng; thanh toán giá vé gần như “một chạm”.

Giai đoạn đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý điều hành thống nhất. Vận hành hiệu quả phần mềm ERP và phần mềm bảo trì kết cấu hạ tầng.

Tầm nhìn đến năm 2045, sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu số quy mô lớn; Hình thành mô hình kinh tế số dựa trên dữ liệu ngành đường sắt đô thị. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chuẩn hóa theo mô hình các đô thị tiên tiến.

Trong ngày 5/12, Hanoi Metro cũng đã tổ chức lễ triển khai hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt, trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.