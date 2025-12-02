Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Một đoạn đường chưa đầy 500 mét 'gánh' hai điểm nóng ùn tắc

Anh Trọng

TPO - Ban An toàn Giao thông TP Hà Nội vừa thống kê rằng trên đoạn đường Láng chưa đầy 500 mét đã xuất hiện hai nút giao thường xuyên ùn tắc. CSGT Hà Nội cho biết khu vực này tồn tại nhiều bất cập trong tổ chức giao thông và đã kiến nghị cơ quan chức năng điều chỉnh sớm.

tp-1.jpg
Hai điểm nóng nói trên nằm tại các nút Láng – Lê Văn Lương – Láng Hạ và Láng – Yên Lãng. Đây là hai trong số 38 vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ trên địa bàn Hà Nội.
tp-2.jpg
Tại nút Láng – Lê Văn Lương – Láng Hạ, tình trạng ùn ứ kéo dài thường xuất hiện trên trục Lê Văn Lương – Láng Hạ. Ghi nhận sáng và chiều 1/12, dòng xe còn bị dồn ứ ngay trên cầu vượt.
image.jpg
Theo khảo sát hiện trường, Phòng CSGT cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ việc vạch kẻ liền của làn ưu tiên BRT được bố trí quá sát khu vực lên – xuống cầu vượt. Điều này khiến ô tô, xe máy từ làn hỗn hợp phải “cua” gấp để nhập làn rẽ trái, dễ tạo xung đột giao thông.
tp-4.jpg
Nhiều xe từ làn hỗn hợp phải dồn lại tại hai đầu cầu vượt để tiếp cận lối lên, khiến giao thông bị ùn ứ.
tp-5-247.jpg
Đội CSGT số 3 cho biết thêm: tại trung tâm nút giao dưới cầu vượt, điểm mở quay đầu được đặt quá gần đèn tín hiệu. Khi đèn đỏ bật lên, dòng xe đi thẳng dừng chờ đã chặn kín lối quay đầu.
tp-6.jpg
Chiều qua và sáng nay (2/12), tại nút Yên Lãng, dòng xe trên cả hai chiều đường Láng đều rơi vào cảnh ùn tắc.
tp-8.jpg
Trong giờ cao điểm sáng 1/12, hàng xe ùn dài từ cầu vượt Lê Văn Lương đến tận nút giao, kéo dài khoảng nửa kilomet.
tp-7.jpg
Theo Đội CSGT số 3, nguyên nhân ùn tắc tại nút Láng – Yên Lãng đến từ việc điểm quay đầu trên đường Láng đặt quá gần Ngã Tư Sở. Việc này giúp giảm tải cho Ngã Tư Sở nhưng lại khiến lưu lượng xe dồn nhiều hơn vào đoạn Láng – Yên Lãng.

Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ thực tế trên, Đội đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Sở Xây dựng khảo sát, tính toán lại công tác phân làn, phân luồng giao thông tại đây, sau đó sẽ có sự điều chỉnh lại cho phù hợp.

Theo Ban An toàn Giao thông Hà Nội, năm 2025 thành phố ghi nhận 38 điểm ùn tắc, trong đó riêng đường Láng có hai vị trí: hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương – Láng và nút Láng – Yên Lãng.

Anh Trọng
#ùn tắc giao thông hà nội #điểm ùn tắc #sở xây dựng #cầu vượt #giao thông hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục