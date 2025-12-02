Hà Nội: Một đoạn đường chưa đầy 500 mét 'gánh' hai điểm nóng ùn tắc

Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ thực tế trên, Đội đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Sở Xây dựng khảo sát, tính toán lại công tác phân làn, phân luồng giao thông tại đây, sau đó sẽ có sự điều chỉnh lại cho phù hợp.

Theo Ban An toàn Giao thông Hà Nội, năm 2025 thành phố ghi nhận 38 điểm ùn tắc, trong đó riêng đường Láng có hai vị trí: hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương – Láng và nút Láng – Yên Lãng.