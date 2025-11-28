Đến 19/12, phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua Hưng Yên

TPO - Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Hưng Yên (chủ đầu tư) và UBND các phường, xã, nhà thầu thi công đã báo cáo tiến độ, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trong đó chủ yếu là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cát đắp nền…

Ở dự thành phần 1.2 (giải phóng mặt bằng) chủ đầu tư cho biết, các địa phương đã thu hồi đất và bàn giao mặt bằng 212 ha, đạt trên 93% cho chủ đầu tư; cơ bản hoàn thành 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo, mở rộng nghĩa trang; giá trị giải ngân vốn đạt 107 tỷ đồng, hoàn thành 21,3% kế hoạch vốn năm 2025.

Tại dự án thành phần 2.2 (xây dựng đường song hành) các xã phường đã bàn giao mặt bằng thi công 28,7 km, đạt 85,4%; giá trị giải ngân 258 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch giải ngân vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tại hiện trường thi công Vành đai 4.

Kiểm tra hiện trường dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu. Ông đồng thời yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, các sở ngành, UBND các xã, phường tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần tăng tốc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Với tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Nam yêu cầu các xã, phường đến 19/12/2025 phải hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu cần chủ động nhập nguyên vật liệu, bố trí nhân lực, đẩy nhanh quá trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam cũng đến kiểm tra tình hình thi công tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Tại đây chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo, đến ngày 27/11 đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả cho các hộ dân được 89,61 ha (đạt 31%); di chuyển được trên 600 ngôi mộ (đạt 60%); giá trị giải ngân 1.903 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch vốn năm 2025.