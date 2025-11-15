CSGT Hưng Yên đưa ra giải pháp ‘nóng’ xử lý xe tải phá nát đường dân sinh

TPO - Ngày 15/11, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi báo Tiền Phong có các bài phản ánh về nạn xe tải trốn trạm thu phí QL5 đi vào các tuyến đường dân sinh, vi phạm nhiều biển cấm, lãnh đạo Phòng CSGT đã họp và đưa ra các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, xử lý tình trạng này.

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, trung tá Nguyễn Minh Khải, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã có cuộc họp sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng xe tải đi từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh, đường dân sinh tại khu vực các xã Như Quỳnh, Nghĩa Trụ, Lạc Đạo…

“Lãnh đạo Phòng CSGT đánh giá đây là vấn đề thực tế, đang diễn ra tại khu vực QL5 do nhiều nguyên nhân, trong đó có hệ thống biển báo, công tác phối hợp giữa các lực lượng và cơ quan chức năng chưa nhịp nhàng, thường xuyên, liên tục. Thực trạng này cần có giải pháp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả trong thời gian tới” – ông Khải thông tin.

Xe tải vi phạm biển cấm đi vào các tuyến đường dân sinh, tỉnh lộ gần trạm thu phí số 1 trên QL5 qua tỉnh Hưng Yên

Đưa ra giải pháp cho tình trạng trên, ông Khải cho biết, lãnh đạo Phòng CSGT đã thống nhất kiến nghị với Công an tỉnh tổ chức một cuộc khảo sát liên ngành, gồm đại diện Công an tỉnh – Phòng CSGT, đại diện Sở Xây dựng và chính quyền các địa phương để kịp thời nắm bắt, phát hiện bất cập.

Theo ông Khải, thời gian qua liên ngành Sở Xây dựng (trước đây là Sở GTVT) – Công an và chính quyền các phường, xã (trước đây là các huyện) đã cắm các biển báo cấm xe tải dưới 10 tấn đi vào giờ cao điểm; với xe trên 10 tấn cắm biển cấm toàn thời gian xe tải đi vào các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường xã… Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng dựng các thanh chắn hạn chế chiều cao để cấm cưỡng bức. Tuy nhiên qua rà soát của Phòng CSGT Hưng Yên thấy rằng, các biển cấm này đang có một số bất cập, dẫn đến xe tải vẫn đi vào.

Do vậy, ông Khải cho biết, khi đoàn công tác liên ngành đi khảo sát, kịp thời phát hiện những bất cập trên sẽ có giải pháp điều chỉnh, cắm lại các biển báo cho phù hợp, chặt chẽ và có hiệu quả.

Cũng theo ông Khải, khi có các biển báo rõ ràng, quy định rõ tuyến đường nào cấm, tuyến đường nào xe tải được đi, lực lượng CSGT sẽ bố trí người, thiết bị hỗ trợ giám sát, ngăn chặn, xử lý xe vi phạm.

Trong chiều 14/11, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cũng cử tổ công tác đến tòa soạn báo Tiền Phong làm việc, trao đổi nắm bắt thêm thông tin, số liệu về thực trạng xe tải đi vào các tuyến đường dân sinh ven QL5 (đoạn qua trạm thu phí số 1) mà tuyến bài vừa qua đã phản ánh.

Tiếp đó, đại diện tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hưng Yên cũng khẳng định, trước khi lãnh đạo Phòng và Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đưa ra các giải pháp mới trong việc ngăn ngừa xe tải vào các tuyến đường dân sinh, Đội CSGT số 1 hàng ngày vẫn thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra, cắm chốt ngăn chặn, xử lý xe tải đi vào đường dân sinh.