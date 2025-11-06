Xe tải ‘né’ trạm thu phí QL5, phá hỏng đường dân sinh

TPO - Lợi dụng đường song hành Vành đai 4 đã thảm nhựa, nhiều xe tải trên QL5 đã đi vào đây để né trạm thu phí số 1 đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Tình trạng này đã làm cho các tuyến đường dân sinh bị quá tải, hư hỏng, giao thông lộn xộn.

Ghi nhận trên QL5 hướng Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khu vực cầu vượt Như Quỳnh (xã Như Quỳnh, Hưng Yên) trong ngày 5/11, PV Tiền Phong chứng kiến cả trăm xe ô tô, nhiều nhất vẫn là xe tải, xe container từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh, đường dân sinh tại tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm 10h sáng 5/11, hàng loạt xe ôtô trong đó có nhiều xe tải mang biển số Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng đang chạy trên QL5 nhưng khi đến khu vực cầu vượt Như Quỳnh không chạy thẳng mà rẽ phải vào các tuyến đường trong khu dân cư đang giao nhau hoặc cắt ngang QL5 nằm trên xã Lạc Đạo. Các tuyến đường này bao gồm, đường song hành đường Vành đai 4, đường tỉnh 385, đường Tô Quyền, đường dẫn vào Trung tâm sát hạch lái xe Việt Thanh…

Xe ô tô trong đó có nhiều xe tải xếp hàng kéo dài đi vào tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp Phố Nối (xã Như Quỳnh). Ảnh chụp sáng 5/11.

Tại dự án đường Vành đai 4, công trình thi công đường song hành cắt ngang qua QL5, do hai bên mặt đường song hành đoạn qua xã Lạc Đạo, Như Quỳnh đã thảm bê tông nhựa nên nhiều xe ô tô, trong đó có các loại xe tải lớn đã đi vào đây. Sau khi di chuyển sâu vào đường song hành Vành đai 4, nhiều xe đã rẽ tiếp vào các tuyến đường tỉnh, đường dân sinh trong hai xã này để tránh, né trạm thu phí, sau đó lại nhập vào QL5 để chạy tiếp hướng Hải Phòng. Cùng với gây ùn tắc, mặt đường xuống cấp, do lượng xe tải đi vào đông nên nhiều tuyến đường tại các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh đã bị xe tải cày xới mặt đường, bụi bay mù mịt, cuộc sống người dân đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm 10h30 ngày 5/11, trên đường Tô Quyền, đoạn gần ngã ba giao với phố Tô Hiệu đã xảy ra chạm giữa một xe tải và 2 ô tô con, sự việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Xe tải loại 5 đến 6 trục (trên 10 tấn) nối đuôi nhau vi phạm biển cấm chạy từ hướng QL5 vào một tuyến đường ở xã Như Quỳnh trong sáng 5/11.

Với hướng Hải Phòng – Hà Nội, nhiều xe tải từ chiều Hải Phòng, Hải Dương khi chạy gần đến trạm thu phí số 1 đã rẽ phải đi vào đường Nguyễn Thiện Thuật (đường tỉnh 380), sau đó đi vào đường Nguyễn Văn Cẩn (đường tỉnh 385) rồi nhập lại QL5 tại khu vực cầu vượt Như Quỳnh.



Thời điểm 11 ngày 5/11, tại ngã ba QL5 giao với phố đường Nguyễn Thiện Thuật (đường tỉnh 380), mặc dù trên đường Nguyễn Thiện Thuật đã có biển cấm xe tải theo giờ, thậm chí có cả biển cấm xe tải từ 10 tấn trở lên, nhưng tại đây phóng viên vẫn có rất nhiều xe tải loại từ 4 đến 6 trục (trên 10 tấn) đi vào. Trong số này có các xe có biển số như: 15R-16276, 29R-07011, 89R-01360, 34C-30193, 34R-01870, 89R-01604…

Để giảm tình trạng xe tải từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh, đường dân sinh, chính quyền các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh đã phối hợp với lực lượng chức năng cắm biển cấm, lắp thanh chắn chiều cao để ngăn xe tải, nhưng nhiều xe vẫn cố tình vi phạm. Người dân ở đây cho biết, một số xe tải, xe bồn lớn còn húc, đâm đổ cả thanh chắn chiều cao, gây tai nạn, thậm chí là gây cháy lớn.

“Bịt” đường song hành đường Vành đai 4, xử phạt nguội xe vi phạm

Ngày 5/11, thông tin với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh (Hưng Yên) Đỗ Hoàng Tùng cho biết, tình trạng xe tải từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh và đường dân sinh trên địa bàn xã thời gian này tăng cao. Do gây ra nhiều hệ lụy, thời gian qua xã đã nhiều lần kiến nghị lên tỉnh và lực lượng chức năng có liên quan. Đến nay, qua phối hợp cơ quan chức năng là Sở Xây dựng, Phòng CSGT đã lắp đặt các biển cấm xe tải loại lớn đi vào, tuy nhiên vẫn còn nhiều xe vẫn cố tình vi phạm.

Mặt đường tỉnh lộ trên địa bàn xã Như Quỳnh bị xé rách, bê tông nhựa bong tróc, mỗi khi xe tải đi qua là bụi mù mịt.

Theo số liệu thống kê của các đơn vị quản lý đường bộ và Trạm thu phí số 1 trên QL5, lượng xe đang lưu thông trung bình hằng ngày trên QL5 đoạn qua Hưng Yên dao động từ 38.000 - 40.000 lượt xe/ngày; tuy nhiên số liệu lượt xe qua trạm thu phí được ghi nhận được chỉ từ 18.000 đến 20.000 lượt xe/ngày. Như vậy, đang có trên 50% xe lưu thông trên QL5 đoạn qua Hưng Yên không qua trạm thu phí hoặc đi tránh trạm thu phí.

Trước tình trạng xe tải từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh lộ và đường dân sinh gia tăng, cùng với có báo cáo cơ quan chức năng, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có yêu cầu các sở, ngành, công an tỉnh, chủ đầu tư dự án đường song hành Vành đai 4 chủ động có các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên.

Tuyến đường Tô Quyền chỉ rộng 2 làn xe nhưng sáng 5/11 rất nhiều xe tải không phải biển địa phương (Hưng Yên) đi vào, gây tắc đường kéo dài.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) vừa cho biết, đối với hướng từ QL5 đi Hải Phòng giao với đường dự án, hiện Ban đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tại đây rào tất cả các lối mở từ QL5 đi vào, cử người trực tiếp đứng điều tiết, chỉ mở rào khi có xe công trường từ QL5 ra vào dự án. Với chiều QL5 đi Hà Nội, bịt tất cả các lối ra từ đường dự án vào đường dân sinh tại xã Như Quỳnh, cử lực lượng trực tiếp điều tiết, ngăn chặn phương tiện không phải xe công trường đi vào dự án.

Thượng tá Trần Minh Thu, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, hiện Phòng CSGT, Công an tỉnh đã giao cho Đội CSGT tại khu vực xã Như Quỳnh, xã Lạc Đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe tải đi vào đường cấm, đường dân sinh. Với giải pháp lâu dài và mang tính hiệu quả hơn, ông Thu cho biết, Phòng CSGT đang lên phương án lắp hệ thống camera giám sát, ghi nhận hình ảnh xe vi phạm 24/24h tại các tuyến đường tỉnh, đường khu dân có xe từ QL5 đi vào để tiến hành xử phạt nguội.