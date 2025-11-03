Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

TPO - Ngày 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quang Hòa.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10. UBND tỉnh công bố Quyết định số 2336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quang Hòa.

Sau khi ông Lê Quang Hòa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh mới, hiện nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là ông Nguyễn Khắc Thận; 5 Phó Chủ tịch là các ông: Nguyễn Lê Huy (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn, Lê Quang Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận và các phó chủ tịch tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Lê Quang Hòa.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, kế hoạch phát triển năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 2026 - 2030.

Trong 10 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 75.563 tỷ đồng, bằng 136,4% dự toán.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 của tỉnh là GRDP đạt 10 - 10,5%, do vậy ông yêu cầu toàn hệ thống quyết tâm cao, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn thu, kiểm soát chi, xử lý nợ xây dựng cơ bản, chuẩn bị tốt các công trình trọng điểm.