Cấm xe trên cầu Long Biên từ ngày 1/11

TPO - Ngày 29/10, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo kế kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ việc sửa chữa cầu Long Biên. Theo đó, từ 1/11/2025 thực hiện cấm toàn bộ xe từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm để phục vụ sửa chữa.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong thời gian từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025 (61 ngày), lực lượng chức năng thực hiện toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ (xe máy, xe đạp) trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông này là phục vụ thi công công trình cầu Trần Nhật Duật (thuộc đoạn cầu cạn cầu Long Biên) trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Trong thời gian cấm, phương tiện lưu thông theo hướng: Đi ra trục đường Long Biên - Xuân Quan rồi qua cầu Chương Dương vào nội thành.

Cấm xe trên cầu Long Biên chiều Bồ Đề sang nội thành để sửa chữa từ ngày 1/1. Ảnh: T.Đảng

Trên đường Trần Nhật Duật, lực lượng chức năng sẽ tổ chức rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông qua phạm vi thi công dự án.

Cụ thể: Rào chắn bằng hàng rào di động chiếm dụng mặt đường 6,5m (chiều rộng mặt đường còn để lưu thông là 6,5m) trong vòng 20 ngày (từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 22/11/2025). Rào chắn bằng hàng rào cứng, chiếm dụng mặt đường 5,6m (chiều rộng mặt đường còn để lưu thông là 8m) trong vòng 35 ngày (từ ngày 16/11/2025 đến hết ngày 21/12/2025); riêng trong 4 đêm (từ 22h00 đến 4h00 sáng ngày hôm sau, khoảng từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2025) rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 9,6m (chiều rộng mặt đường còn để lưu thông là 4m).

Sở Xây dựng yêu cầu, chủ đầu tư tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn điểu chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí lực lượng phối hợp các lực lượng chức năng: các Đội Cảnh sát giao thông: số 1 và số 5 - Phòng CSGT - Công an Thành phố, Chính quyền địa phương trong công tác tổ chức tổ chức giao thông phục vụ thi công, bảo đảm an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống an toàn