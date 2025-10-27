Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bến xe Giáp Bát miễn phí cho xe vào đưa, đón khách

Anh Trọng
TPO - Ngày 27/10, đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, để tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận bến xe, tránh việc ô tô, xe máy dừng đỗ gây ùn tắc, lộn xộn giao thông trên đường Giải Phóng, bến xe miễn phí cho xe cá nhân của người dân, xe kinh doanh vận tải vào bến trả, đón khách.

Cụ thể, đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, trước đây, khu vực đường Giải Phóng trước cửa Bến xe Giáp Bát thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn do xe ôm, taxi và các phương tiện cá nhân dừng đỗ đón trả khách trái quy định.

gb2.jpg
Bảng thông báo miễn phí cho xe máy, ô tô của người dân, xe kinh doanh vận tải vào bến xe Giáp Bát đón, trả khách.

Bến xe Giáp Bát vừa thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự, giảm lộn xộn xe dừng đỗ tại khu vực trước cổng ra và cổng vào bến ở trên đường Giải Phóng. Ở khu vực trong bến, bến xe đã chủ động rà soát, sắp xếp lại luồng tuyến và tổ chức giao thông trong bến, để các phương tiện đưa đón hành khách trong khuôn viên bến xe.

Với tất cả các phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy), xe taxi, xe công nghệ... khi vào bến đưa đón hành khách, người thân đều được miễn phí.

Để thực hiện kế hoạch, bến xe Giáp Bát cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an phường Hoàng Mai hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị xung quanh khu vực bến.

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay, hầu hết người dân đi ô tô, xe máy và xe kinh doanh vận tải vào các bến xe đều mất phí, với ô tô các bến xe đang thu từ 20.000 đến 30.000 đồng/lượt; xe máy 5 - 10.000 đồng/lượt dưới 1 giờ.

Trước đó, tháng 5/2025 Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (đơn vị chủ quản bến xe Giáp Bát) đã cùng với 25 doanh nghiệp vận tải phối hợp với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông phát động chương trình "Bến xe Hà Nội - Đồng hành với sinh viên" và trao tặng 1.000 voucher giảm giá vé hoặc có quà tặng cho sinh viên.

Anh Trọng
