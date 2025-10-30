Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dỡ hàng rào cấm xe trên cầu Long Biên vì ùn tắc kéo dài

Trọng Đảng

TPO - Do gây ùn tắc kéo dài cho các tuyến đường dẫn về cầu Long Biên cũng như cầu Chương Dương, từ sáng nay (30/10) liên ngành Công an – Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu đơn vị sửa chữa cầu Long Biên dỡ hàng rào để phương tiện lưu thông. Việc thi công, sửa chữa cầu Long Biên sẽ được tiếp tục theo phương án tổ chức giao thông của liên ngành.

tp-1.jpg
Sáng nay, sau khi hàng rào được dỡ bỏ, nhiều xe máy và xe thô sơ đã lưu thông bình thường qua cầu Long Biên hướng Long Biên - Hoàn Kiếm.
tp-2.jpg
Trước đó, ngày 29/10, để phục vụ dự án sửa chữa cầu Long Biên, đơn vị thi công và quản lý cầu đã dựng hàng tấm tôn và dải phân cách nhựa bịt kín chiều cầu từ Long Biên sang Hoàn Kiếm (ảnh trên). Tình trạng này gây ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường phía Long Biên và cầu Chương Dương (ảnh dưới).
tp-3.jpg
Trong sáng sớm nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên đê Long Biên đoạn từ cầu Long Biên dẫn ra cầu Chương Dương.
tp-4.jpg
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Chương Dương sáng nay cũng ùn tắc kéo dài do có nhiều xe máy từ cầu Long Biên đi sang.
tp-5.jpg
Thời điểm từ 7h30 sáng nay, khi có mặt tại đây, PV Tiền Phong ghi nhận, hàng rào tôn bịt chiều cầu Long Biên hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đã được tháo dỡ.
tp-6.jpg
Xe máy và xe thô sơ được lưu thông bình thường.
7.jpg
Với các vị trí hư hỏng ở mặt cầu được đơn vị thi công dùng các tấm thép tạm thời đậy lại.
tp-8.jpg
Đến gần 11h trưa nay, ùn tắc vẫn xảy ra ở đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Long Biên.

Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do việc cấm xe máy, xe thô sơ trên cầu Long Biên gây ra, trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đội đã huy động tối đa lực lượng để điều tiết phân luồng giao thông.

Về giải pháp, ông Kiên cho biết, đơn vị thi công thực hiện dự án sửa chữa chưa thực hiện và thông báo phương án tổ chức giao thông sớm để người dân nắm bắt. Do vậy trong chiều qua, đại diện Phòng CSGT và Sở Xây dựng đã thống nhất, đề nghị đơn vị quản lý và sửa chữa cầu tạm thời dừng việc sửa chữa, dỡ hàng rào để phương tiện đi lại bình thường trên cầu Long Biên, thực hiện phương án phân luồng giao thông liên ngành đã thống nhất, ban hành chiều 29/10, sau đó mới bắt đầu thi công từ sau 1/11 tới.

Trước việc lòng đường Trần Nhật Duật cũng sẽ bị rào 1/2 để thi công sửa chữa cầu Long Biên, sáng nay đại diện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường rất lớn, nếu chủ đầu tư và đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên không có phương án tổ chức, phân luồng giao thông khoa học, có sự thông báo trước thì khó khăn, ùn tắc kéo dài khi rào đường Trần Nhật Duật sẽ diễn ra. Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 1 cho biết, trong ngày hôm nay và mai, đội sẽ chủ động thực tế, khảo sát hiện trường và làm việc với các bên liên quan để có phương án phân luồng, điều tiết xe hợp lý, tránh việc ùn tắc như 2 ngày qua tại đầu cầu phía Long Biên.

Trọng Đảng
