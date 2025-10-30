Dỡ hàng rào cấm xe trên cầu Long Biên vì ùn tắc kéo dài

Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do việc cấm xe máy, xe thô sơ trên cầu Long Biên gây ra, trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đội đã huy động tối đa lực lượng để điều tiết phân luồng giao thông.

Về giải pháp, ông Kiên cho biết, đơn vị thi công thực hiện dự án sửa chữa chưa thực hiện và thông báo phương án tổ chức giao thông sớm để người dân nắm bắt. Do vậy trong chiều qua, đại diện Phòng CSGT và Sở Xây dựng đã thống nhất, đề nghị đơn vị quản lý và sửa chữa cầu tạm thời dừng việc sửa chữa, dỡ hàng rào để phương tiện đi lại bình thường trên cầu Long Biên, thực hiện phương án phân luồng giao thông liên ngành đã thống nhất, ban hành chiều 29/10, sau đó mới bắt đầu thi công từ sau 1/11 tới.

Trước việc lòng đường Trần Nhật Duật cũng sẽ bị rào 1/2 để thi công sửa chữa cầu Long Biên, sáng nay đại diện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường rất lớn, nếu chủ đầu tư và đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên không có phương án tổ chức, phân luồng giao thông khoa học, có sự thông báo trước thì khó khăn, ùn tắc kéo dài khi rào đường Trần Nhật Duật sẽ diễn ra. Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 1 cho biết, trong ngày hôm nay và mai, đội sẽ chủ động thực tế, khảo sát hiện trường và làm việc với các bên liên quan để có phương án phân luồng, điều tiết xe hợp lý, tránh việc ùn tắc như 2 ngày qua tại đầu cầu phía Long Biên.