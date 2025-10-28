Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hưng Yên: Nổ xe bồn chở khí hoá lỏng gây cháy lớn, tài xế bị thương nặng

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 19h, xe bồn chở khí hóa lỏng đang di chuyển vào tuyến đường trong khu công nghiệp thuộc Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên đã phát nổ. Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp cứu chữa và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra khi một xe bồn chở khí hóa lỏng chạy tới tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp, thuộc Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên thì bất ngờ phần thân bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Sau một vài lần bị cọ sát mạnh, xe bồn phát nổ, mặt đất xung quanh rung chuyển. Khí hóa lỏng và khói bụi bắn văng xa vài chục mét, bén lửa bốc cháy. Nhiều người đi đường hoảng sợ, một số người đi xe máy bị giật mình ngã ra đường, có người bỏ xe máy chạy khỏi hiện trường.

572417314-1805010006893553-7140452396068716941-n.jpg
Hiện trường vụ việc ngọn lửa bao trùm nơi xảy ra sự cố lúc 7h30

Thông tin với PV Tiền Phong tối nay, Trung tá Nguyễn Minh Khai, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, sự việc xảy ra tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh khu vực giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, Hưng Yên.

Vụ việc đã làm xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng, lái xe bồn bị thương nặng đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với các lực lượng trật tự khác để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Trọng Đảng
#hưng yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục