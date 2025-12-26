Nhiều mô hình của thanh niên giúp thay đổi diện mạo miền quê, bản làng

TPO - Tuổi trẻ cả nước đã để lại dấu ấn đậm nét trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, những hợp tác xã thanh niên năng động đang góp phần thay đổi diện mạo bản làng.

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

"Điểm tựa" cho thanh niên vùng cao vươn lên

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2025 được triển khai với trọng tâm là giảm nghèo bền vững, phát huy nội lực và bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của người dân, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển sinh kế, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực, khơi dậy khát vọng vươn lên.

Các chương trình, hoạt động được triển khai hiệu quả, đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, từng địa bàn, đặc biệt là tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được thiết kế sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên.

“Nhiều phương thức hay, cách làm mới trong tổ chức các chương trình, hoạt động đã được chia sẻ, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia”, anh Lâm nói.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Trong năm 2025, T.Ư Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung Tiểu dự án 2 của Dự án 3 và Tiểu dự án 3 của Dự án 10.

Nổi bật, tại An Giang, Đắk Lắk và Điện Biên, T.Ư Đoàn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường; tuyên dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền; các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng 14 mô hình sinh kế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại xã khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức tập huấn về công tác dân tộc, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát triển khai Chương trình tại 12 tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn đã chủ động cụ thể hóa nội dung triển khai bằng nhiều mô hình phù hợp điều kiện địa phương, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo tồn bản sắc văn hóa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả. Ảnh: Xuân Tùng

Chìa khóa thoát nghèo bền vững

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh - Trưởng ban Kinh tế - Chính sách, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao vai trò tiên phong của thanh niên qua mô hình hợp tác xã.

Theo bà Oanh, đây chính là "điểm tựa" giúp người trẻ vùng cao phát huy sức mạnh tập thể, giảm rủi ro và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các Chương trình Mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy vai trò thanh niên khởi nghiệp qua mô hình hợp tác xã, bà Oanh cho rằng, cần có các giải pháp đồng bộ từ hỗ trợ vốn, kỹ thuật, đào tạo tư duy, ứng dụng công nghệ, đến xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Đoàn, chính quyền và hợp tác xã, nhân rộng mô hình hay, tạo sinh kế bền vững, gắn thanh niên với quê hương, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện các tỉnh, thành đoàn cũng chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo, bám sát đặc thù địa phương. Điển hình như Điện Biên, Cao Bằng và Tây Ninh tập trung phát huy vai trò thanh niên trong hỗ trợ sinh kế, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định dân cư vùng biên giới. Trong khi đó, Tuyên Quang và Nghệ An lại tạo dấu ấn với các giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế rừng bền vững.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao các ý kiến tham luận đầy tâm huyết và thực tế từ các địa phương và chuyên gia; đồng thời ghi nhận, qua các ý kiến phát biểu, có thể thấy còn rất nhiều việc phải làm và còn nhiều dư địa để triển khai.

Anh Lâm đề nghị tổ chức Đoàn tại các địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; lựa chọn việc để làm, không làm dàn trải và lựa chọn những việc hiệu quả, có sức lan tỏa để nhân rộng mô hình, cách làm tốt trong thanh niên. Phát huy vai trò của cơ sở và cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì trực tiếp tiếp xúc, dẫn dắt thanh niên.

“Thời gian qua, chúng ta đã kiện toàn đội ngũ Bí thư Đoàn xã, bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị. Tuy nhiên, kỹ năng vận động thanh niên, kỹ năng tổ chức phong trào và năng lực thủ lĩnh ở nhiều đồng chí còn hạn chế. Những kỹ năng này không thể hình thành chỉ qua tập huấn trực tuyến mà phải được đào tạo, rèn luyện từ thực tiễn. Vì vậy, cần chú trọng lựa chọn đúng người, tổ chức đào tạo, tập huấn, cầm tay chỉ việc để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh”, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG tiếp tục tin tưởng, giao thêm các "việc khó, việc mới" cho thanh niên, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển vùng trồng dược liệu quý.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhiều cá nhân được nhận Bằng khen.