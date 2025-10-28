Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội bổ sung quy hoạch thêm 10 cầu vượt sông Hồng

Trọng Đảng
TPO - Ngoài 18 cầu đã có quy hoạch, thành phố Hà Nội vừa chấp thuận phương án xây bổ sung thêm 10 cầu qua sông Hồng. 10 cầu này được đơn vị đề xuất xây dựng sẽ không sử dụng vốn ngân sách.

Theo Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ có 18 cầu vượt qua sông Hồng, hiện đã có 9 cầu đã xây dựng, 7 cầu đã khởi công năm 2025, hiện còn 2 cầu chưa khởi công là cầu Thăng Long mới và cầu Phú Xuyên.

Với 10 cầu được đề xuất xây bổ sung, ngày 28/10, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đây là danh sách các cầu được liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng” đưa ra và thuộc danh mục các công trình sẽ được xây dựng khi dự án được thành phố Hà Nội chấp thuận cho đầu tư. Như vậy, cùng với 2 cây cầu Thăng Long mới và Phú Xuyên chưa khởi công, thì thời gian tới Hà Nội sẽ có thêm 12 cầu qua sông Hồng được xây mới.

tp-8.jpg
Cầu Vĩnh Tuy, một trong 18 cầu vượt sông Hồng được theo quy hoạch đã hoàn thành, đưa vào hoạt động. Ảnh: Trọng Đảng

Theo đề xuất dự án của liên danh nhà đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest, dự án Đại lộ - cảnh quan sông Hồng với hạng mục “xương sống” là xây dựng tuyến đường chạy song song hai bên bờ sông Hồng với tổng dài khoảng 80 km (khoảng 40 km mỗi bên), tuyến đường chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Ngoài ra, liên danh cũng đề xuất thêm dự án thành phần là xây dựng tuyến đường sắt đô thị đô thị 1 ray (monorail) - phục vụ vận tải hành khách công cộng chạy song song trục giao thông cảnh quan. Dự án cũng đặt ra kế hoạch, để tăng kết nối giữa hai bên bờ sông và đường dự án, nhà đầu tư đề xuất xây dựng thêm 10 cầu vượt qua sông Hồng. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 300 nghìn tỷ đồng và được thực hiện bằng hình thức PPP.

10 cầu vượt sông Hồng được dự án Đại lộ - cảnh quan sông Hồng lên danh sách để đầu tư, trong đó có các cầu: Liên Trung, Tàm Xá, An Dương, Ngọc Thụy, Cự Khối, Bát Tràng, Khuyến Lương…

9 cây vượt sông Hồng đã hoàn thành và đang khai thác, gồm: Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy 1, Vĩnh Tuy 2, Thanh Trì, Vĩnh Thịnh, Văn Lang và Nhật Tân; 7 cây cầu được khởi công xây dựng trong năm nay gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Mễ Sở, Hồng Hà, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo; 2 cầu chưa khởi công cầu Thăng Long mới và cầu Phú Xuyên.

Trọng Đảng
#cầu qua sông hồng #cầu vượt sông hồng #thành phố hà nội #dự án trục cảnh quan sông hồng

