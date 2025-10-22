Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý

TPO - Trên địa bàn Hà Nội hiện có 38 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các trục đường và nút giao lớn. Liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố cho biết, trong năm 2025, sẽ tập trung xử lý 6 điểm ùn tắc; đến nay đã hoàn thành 2 điểm và đang tiếp tục triển khai biện pháp khắc phục tại 4 điểm còn lại.