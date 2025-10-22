Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý

Anh Trọng

TPO - Trên địa bàn Hà Nội hiện có 38 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các trục đường và nút giao lớn. Liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố cho biết, trong năm 2025, sẽ tập trung xử lý 6 điểm ùn tắc; đến nay đã hoàn thành 2 điểm và đang tiếp tục triển khai biện pháp khắc phục tại 4 điểm còn lại.

tp-1-3081.jpg
4 "điểm đen" ùn tắc này bao gồm: nút giao Láng - Yên Lãng, hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú và khu vực đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ).
tp-2-9039.jpg
Tại nút giao Láng - Yên Lãng, mặc dù đã được mở rộng và thường xuyên có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, song do lưu lượng phương tiện quá lớn nên vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, ùn tắc vào giờ cao điểm.
tp-3-5078.jpg
Tại nút giao này, lượng xe trên đường Láng ở cả hai chiều đổ về rất lớn dẫn đến ùn tắc kéo dài.
tp-4-3305.jpg
Từ thực tế trên, lực lượng chức năng đề nghị điều chỉnh các pha đèn tín hiệu tại đường Láng, tăng thời gian đèn xanh ưu tiên để phương tiện lưu thông nhanh hơn.
tp-5-2071.jpg
Ở hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, mặt đường rộng 3-4 làn xe nhưng cầu vượt chỉ có 2 làn, nên vào giờ cao điểm, lượng xe tập trung lên cầu vượt lớn gây nút thắt cổ chai, dẫn đến xung đột giao thông và ùn tắc. Sáng 22/10, tình trạng ùn tắc xảy ra trên cả tuyến cầu vượt và nút giao phía dưới.
tp-7-156.jpg
Tại nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú, lưu lượng xe đông nhất vào giờ cao điểm tập trung trên đường Điện Biên Phủ.
tp-8.jpg
Sáng 22/10, mặc dù CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, xe vẫn phải xếp hàng dài chờ nhiều nhịp đèn.
tp-9.jpg
Trên trục đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải, lượng xe từ các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu Chương Dương Độ, đi ra đông gây ùn tắc.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án xử lý 4 điểm đen ùn tắc là tổ chức lại giao thông và cải tạo hạ tầng. Về công tác tổ chức giao thông, liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, khảo sát lưu lượng xe, từ đó lắp đặt và điều chỉnh các nút đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời, thực hiện xén, mở rộng dải phân cách và vỉa hè để tăng diện tích lòng nút giao, giảm xung đột giao thông.

Anh Trọng
#điểm đen ùn tắc #tai nạn giao thông #ban atgt thành phố hà nội #sở xây dựng hà nội #điểm ùn tắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục