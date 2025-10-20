Ông Đoàn Anh Ngọc được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Transerco

Tại buổi công bố, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trao quyết định của UBND Thành phố Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Thủy (sinh năm 1977) – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Transerco giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty; trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Anh Ngọc (sinh năm 1985), Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ thuộc Tổng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Transerco. Thời hạn bổ nhiệm cho từng chức danh là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định cho ông Đoàn Anh Ngọc

Phát biểu sau khi trao các quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để cùng tập thể ban lãnh đạo và người lao động của Transerco xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và người dân hơn nữa.

Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tặng hoa và chúc mừng ông Nguyễn Thủy và ông Đoàn Anh Ngọc.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, ông Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Thành phố và Sở Nội vụ để Tổng Công ty hoàn thiện các khâu trong công tác tổ chức cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Trung cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của thành phố và Tổng công ty.