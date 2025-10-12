Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội lắp đặt được 247 trụ sạc cho xe điện trên nhiều tuyến phố

Anh Trọng
TPO - Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa cho biết, 9 tháng đầu năm xe buýt hoạt động ổn định và vận chuyển được hơn 162 triệu hành khách. Riêng công tác chuyển đổi xanh, đơn vị đã lắp được 247 trụ sạc tại nhiều khu vực, địa điểm trên các tuyến phố.

Lãnh đạo Transerco cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025 lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phát triển cơ bản ổn định, Tổng công ty đã vận hành hơn 2,43 triệu lượt xe (đạt 96% kế hoạch), ước phục vụ trên 162 triệu lượt hành khách.

Cùng với đó, Tổng Công ty đã giữ vững thị phần và ổn định hoạt động đối với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại vận hành từ ngày 1/4/2025. Tổng công ty cũng điều chỉnh biểu đồ 22 tuyến, hợp lý hóa lộ trình 14 tuyến xe buýt và tổ chức thêm một nhánh tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ đến xã nằm xa nhất Hà Nội là xã Minh Châu.

1-6673.jpg
Xe buýt của Tổng Công ty vận tải Hà Nội phục vụ khách trên đường. Ảnh: AT

Tổng Công ty đã rà soát, tái cơ cấu, cân đối hợp lý quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trong chu kỳ đấu thầu mới; thay thế 16 phương tiện và bổ sung xe dự phòng cho 8 tuyến xe buýt, góp phần ổn định hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dịch vụ của tuyến.

Trong 9 tháng đầu năm, Transerco còn thực hiện nhiệm vụ thành phố Hà Nội giao về công tác phục vụ A80, Transerco đã tổ chức 11 tuyến buýt, với 5.085 lượt xe tăng cường từ các nhà ga, bến xe, sân bay và các điểm trung chuyển của thành phố tới Trung tâm triển lãm Quốc gia, phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách quốc tế.

Đặc biệt, với công tác chuyển đổi xanh, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại, đáp ứng tiến độ thí điểm theo yêu cầu của thành phố; đã phối hợp lắp đặt, đưa vào khai thác 247 trụ sạc tại 14 địa điểm thuộc nhiều khu vực trung tâm, các tuyến phố chính. Hiện Tổng Công ty đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác kinh doanh trạm sạc, trạm bảo dưỡng và sửa chữa xe điện trên các khu đất đủ điều kiện, phục vụ cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh theo chủ trương của Nhà nước và thành phố.

Anh Trọng
#xe buýt #vthkcc #xe khách #vận tải công cộng #Transerco

