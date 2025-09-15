Robot đào hầm thứ 2 metro Nhổn - ga Hà Nội khoan đến ga ngầm Cát Linh

Đại điện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) thông tin, 11h sáng 15/9, máy đào hầm thứ 2 có tên TBM 2 đã khoan thủng tường chắn và tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh.
“Máy đào hầm TBM số 2 bắt đầu đào đường hầm thứ 2 từ ga S9 - Kim Mã vào ngày 3/2/2025, sau 6 tháng làm việc đến nay máy đã đã khoan được đường hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m (chiếm hơn 50% đoạn đi ngầm) để tới ga S10 - Cát Linh, máy hoạt động đã tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường” - đại diện MRB thông tin.
Với máy đào hầm TBM số 1 của dự án, MRB cho biết, máy cũng khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024 và khoan đường hầm lần lượt đến ga S10 - Cát Linh, ga S11 - Văn Miếu. Tính đến nay, máy TBM số 1 đã khoan tổng chiều dài khoảng 2.040m (khoảng 80% đường hầm). Hiện, TBM số 1 chuẩn bị khoan đoạn từ ga S11 đến ga cuối S12 (ga Hà Nội).
Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội cho biết, hạng mục đào hai ống hầm của dự án có chiều dài khoảng 4 km từ Kim Mã về ga Hà Nội là gói thầu CP3 của dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội. Tính đến ngày 15/9, gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đã thi công đạt 66,46%.
Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.
Một số hình ảnh máy robot đào hầm TBM số 2 khoan thủng tường vào ga ngầm Cát Linh.