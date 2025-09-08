Vụ bùn lỏng dự án metro trào lên phố Hà Nội: Nhà thầu xin lỗi người dân

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Chiều nay (8/9), sau khi xuất hiện tình trạng bùn lỏng phun trào lên phố tại công trường khoan ngầm dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã gửi lời xin lỗi tới người dân.

Cụ thể, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) cho biết, chiều 8/9 tại khu vực trong ngõ 7 Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình thi công đường số 2 do máy đào hầm TBM số 2 thực hiện.

z6990681651297-1f1be3cddd30b94a3119a210c0e44fa0.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc chiều nay.

Đề cập đến hiện trường xảy ra sự việc đến gần 20h tối 8/9, MRB cho biết, lượng bùn trào đã được kiểm soát, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai. Trong đó, lượng bùn phun trào đã được hút vào xe hút chuyên dụng và được vận chuyển về bể trữ vật liệu thải tại Ga S09 - Kim Mã.

Với một số hộ dân bị ảnh hưởng từ vụ việc, Ban MRB thông tin, chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện công tác hỗ trợ tạm thời cho một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh, bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ khi các cửa hàng bị tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ xử lý vụ việc.

Thông qua chủ đầu tư, đại diện nhà thầu chính của gói thầu CP03 – là liên danh HGU đã gửi lời xin lỗi người dân bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân sơ bộ sự việc được chủ đầu tư xác định: Trong quá trình thi công hầm đi qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp nơi có tầng đất bồi đắp vật liệu rời rạc, các vị trí giếng khai thác nước cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

