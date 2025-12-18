Phương án, phối cảnh đầu tiên của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có báo cáo trình UBND Thành phố về phương án vị trí, hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi xem xét, phương án 2 đã được đề xuất lựa chọn nhờ tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn đê điều.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những công trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Mục tiêu của dự án không chỉ là phát triển hạ tầng giao thông mà còn là tái thiết đô thị, kết nối các khu vực di tích lịch sử, văn hóa và tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại ven sông.

Khu vực triển khai tái thiết, xây dựng các cao ốc ngoài đê phường Hồng Hà

Trục đại lộ này bao gồm hệ thống đường bộ bám dọc hai bên sông (tả ngạn và hữu ngạn) kết hợp với tuyến đường sắt một ray (monorail) chạy trên dải phân cách, tạo thành một hành lang giao thông đa phương thức hiện đại.

Qua quá trình nghiên cứu và tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan, phương án 2 đã nổi lên như một lựa chọn tối ưu, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn giao thông, cảnh quan, giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị.

Theo phương án này, tuyến đường chủ yếu đi song song và bám sát hệ thống đê hiện hữu. Điều này giúp tận dụng hạ tầng sẵn có, hạn chế tối đa việc phá vỡ hoặc phải xây dựng đê mới. Chiều dài toàn tuyến khoảng 80,5km, trong đó, đoạn qua hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 44,8km và đoạn qua tả ngạn dài khoảng 35,7km.

Phối cảnh trước và sau khi tái thiết ngoài đê phường Hồng Hà (khu vực gần cầu Nhật Tân)

Tuyến đường có quy mô 6 làn xe chạy chính, mặt cắt ngang từ 54m đến 80m. Tuyến Monorail đi trên dải phân cách giữa, có tốc độ thiết kế $80km/h$, kết nối xuyên suốt toàn tuyến và dự phòng khả năng kết nối vùng với Hưng Yên, Phú Thọ. Điểm đầu và cuối: Tuyến bắt đầu từ khu vực cầu Hồng Hà và kết thúc tại cầu Mễ Sở, kết nối trực tiếp với Trục di sản tỉnh Hưng Yên.

So với phương án còn lại, phương án 2 được đánh giá cao nhờ hạn chế giải phóng mặt bằng do bám sát hành lang đê và các tuyến đường hiện có, dự án giảm thiểu tối đa tác động đến các khu dân cư tập trung, cơ sở tôn giáo và di tích lịch sử dọc sông.

Bên cạnh đó, việc không xây dựng mới các tuyến đê giúp giữ nguyên trạng hệ thống thoát lũ của sông Hồng, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về phòng chống thiên tai. Đồng thời, tạo điều kiện chỉnh trang các khu vực bãi sông hiện hữu như Chu Phan, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh, Long Biên, Cự Khối... biến nơi đây thành không gian xanh và khu vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô.

Phương án mặt cắt tuyến hướng, đô thị khu chỉnh trang tái thiết ngoài đê sông Hồng đoạn Hoàng Mai, Thanh Trì

Tại văn bản này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã kiến nghị UBND Thành phố thống nhất lựa chọn phương án 2 để các đơn vị liên quan có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đặc biệt là lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho toàn tuyến.

Một số nội dung sẽ tiếp tục được làm rõ trong thời gian tới bao gồm: vị trí cụ thể của các nhà ga Monorail, các nút giao thông kết nối với cầu/hầm vượt sông và giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan tại các điểm nhấn ven sông.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nếu thực hiện theo phương 2, tổng mức đầu tư phần xây dựng khoảng 186 nghìn tỷ đồng, tiết kiệm hơn so với phương án trước khoảng 57 nghìn tỷ đồng.