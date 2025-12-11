Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

HĐND Hà Nội họp xem xét chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét thông qua 7 nội dung nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngày 11/12, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) sẽ được tổ chức từ ngày 12-13/12/2025 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 7 nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết Quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết Quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

song-hong-1.jpg
Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô; Nghị quyết Quy định hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án.

HĐND thành phố cũng xem xét Nghị quyết Quy định danh mục một số dự án khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, kỳ họp cũng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hiện tại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng phương án vị trí, hướng tuyến dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo 2 hướng.

Phương án 1: Tuyến đi chủ yếu ở ngoài bãi sông, bám sát mép sông. Tổng chiều dài khoảng 87,17km; Quy mô đường trung tâm 6 làn xe; tỉ lệ cầu - hầm - đắp nền được tính toán nhằm hạn chế tác động địa hình.

Tuyến monorail được bố trí trên dải phân cách giữa tuyến đường bộ hiện có hoặc các tuyến đường đã quy hoạch, giúp giảm thiểu giải phóng mặt bằng và tăng khả năng tiếp cận với khu dân cư, văn phòng, di tích lịch sử dọc sông Hồng.

Phương án 2, đối với tuyến đường bộ, hướng tuyến chủ yếu đi song song và bám sát đê hiện hữu. Điểm đầu tại cầu Hồng Hà, điểm cuối tại cầu Mễ Sở. Tổng chiều dài khoảng 80,5km.

Thanh Hiếu
