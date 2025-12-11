HĐND Hà Nội họp xem xét chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét thông qua 7 nội dung nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngày 11/12, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) sẽ được tổ chức từ ngày 12-13/12/2025 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 7 nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết Quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết Quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô; Nghị quyết Quy định hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án.

HĐND thành phố cũng xem xét Nghị quyết Quy định danh mục một số dự án khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, kỳ họp cũng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.