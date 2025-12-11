Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng 3 trạm bơm tiêu úng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/12, UBND TP. Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long do ngập sàn không thể vận hành tiêu úng. UBND thành phố cũng ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp 3 trạm bơm trên để tiêu úng khi mưa lớn gây ngập.

Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11 gây mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cầu, sông Công dâng cao kỷ lục. Nước sông tràn vào gây ngập sàn trạm bơm, động cơ, tủ điện của các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long (xã Đa Phúc, Hà Nội), khiến các trạm bơm không thể vận hành tiêu úng.

Bên cạnh đó, các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long được xây dựng từ lâu nên hiện nay đã xuống cấp. Khi bị ngập, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và công nhân vận hành.

UBND thành phố giao các đơn vị liên quan và UBND xã Đa Phúc xây dựng kế hoạch hoạt động, vận hành các trạm bơm trên trong trường hợp tiếp tục có mưa úng; chủ động ứng phó nếu có tình huống úng ngập xảy ra.

8daphuc.jpg
Đợt mưa lũ tháng 10/2025 làm nhiều khu vực thuộc xã Đa Phúc bị ngập sâu

UBND TP. Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng úng ngập tại các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long, nhằm đảm bảo khả năng vận hành của công trình khi xảy ra mưa lũ, úng ngập. Cụ thể:

Trạm bơm Tân Hưng: Thay mới máy móc, thiết bị trạm bằng 5 tổ máy bơm chìm xiên đồng bộ, tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế; thay mới cánh cống qua đê; sửa chữa một số hạng mục xây dựng có liên quan.
Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 25 tỷ đồng; thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Trạm bơm Cẩm Hà 1: Thay mới máy móc, thiết bị bằng 3 tổ máy bơm; tủ điện điều khiển; hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế…
Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 23 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Trạm bơm Tăng Long: Thay mới máy móc, thiết bị bằng 10 tổ máy bơm cùng hệ thống điện, các tủ điện, hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế…
Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách thành phố. Sở NN&MT Hà Nội được giao quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng công trình.

Thanh Hiếu
#Xã Đa Phúc #Mưa lũ #Ngập sâu #Hà Nội #Công trình khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục