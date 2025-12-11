Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng 3 trạm bơm tiêu úng

TPO - Ngày 10/12, UBND TP. Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long do ngập sàn không thể vận hành tiêu úng. UBND thành phố cũng ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp 3 trạm bơm trên để tiêu úng khi mưa lớn gây ngập.

Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11 gây mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cầu, sông Công dâng cao kỷ lục. Nước sông tràn vào gây ngập sàn trạm bơm, động cơ, tủ điện của các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long (xã Đa Phúc, Hà Nội), khiến các trạm bơm không thể vận hành tiêu úng.

Bên cạnh đó, các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long được xây dựng từ lâu nên hiện nay đã xuống cấp. Khi bị ngập, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và công nhân vận hành.

UBND thành phố giao các đơn vị liên quan và UBND xã Đa Phúc xây dựng kế hoạch hoạt động, vận hành các trạm bơm trên trong trường hợp tiếp tục có mưa úng; chủ động ứng phó nếu có tình huống úng ngập xảy ra.

Đợt mưa lũ tháng 10/2025 làm nhiều khu vực thuộc xã Đa Phúc bị ngập sâu

UBND TP. Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng úng ngập tại các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long, nhằm đảm bảo khả năng vận hành của công trình khi xảy ra mưa lũ, úng ngập. Cụ thể:

Trạm bơm Tân Hưng: Thay mới máy móc, thiết bị trạm bằng 5 tổ máy bơm chìm xiên đồng bộ, tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế; thay mới cánh cống qua đê; sửa chữa một số hạng mục xây dựng có liên quan.

Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 25 tỷ đồng; thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Trạm bơm Cẩm Hà 1: Thay mới máy móc, thiết bị bằng 3 tổ máy bơm; tủ điện điều khiển; hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế…

Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 23 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Trạm bơm Tăng Long: Thay mới máy móc, thiết bị bằng 10 tổ máy bơm cùng hệ thống điện, các tủ điện, hệ thống đường dây và trạm biến áp; hệ thống cáp điện hạ thế…

Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách thành phố. Sở NN&MT Hà Nội được giao quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng công trình.