Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, miền Bắc sẽ mưa rét

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét về đêm, ngày xuất hiện mưa rải rác với nền nhiệt ban ngày giảm 2-3 độ so với hôm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (11/12), khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/12 đến 3h ngày 11/12 có nơi trên 70mm như các trạm: Vĩnh Trung (TP. Cần Thơ) 138,4mm, Hòa An (TP.Cần Thơ) 136,2mm, Điền Hải (Cà Mau) 78mm…

Trong 24 giờ tới, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa. Lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to >80mm. Thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa trong khoảng 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to >60mm.

Mưa lớn cục bộ ở thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đài khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hôm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm 11-ngày 12/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ đêm 12-13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/12 có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khi đó, sáng sớm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Theo dự báo, ngày và đêm 11/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng đạt đến độ cao 2-4 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/12, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Đài khí tượng cảnh báo ngày và đêm 12/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong ngày 11/12:

TP. Hà Nội có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế cũng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.